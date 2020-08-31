"Глаза боятся, руки делают": Путин вспомнил о своей работе на стройке

"Глаза боятся, руки делают": Путин вспомнил о своей работе на стройке
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент работал в составе стройотряда в Коми

Владимир Путин поделился воспоминаниями о работе на стройке. Глава РФ трудился в составе стройотряда в посёлке Югыд в в республике Коми. Об этом он рассказал врио главы республики Владимиру Уйба во время видеоконференции.

"Я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно", – цитирует Владимира Владимировича пресс-служба Кремля. 

В ходе конференции были обсуждены проблемы, которые долгое время беспокоят жителей региона.  Президент подчеркнул, что его расстраивает тот факт, что в Коми мало что изменилось, с того момента, когда он приезжал туда работать. Особенную обеспокоенность президента вызвали дорожные сети. 

Однако на слова Путина о "непростом наследии" республики Уйба отреагировал весьма оптимистично.

"Ничего. Глаза боятся, руки делают", – успокоил президента временно исполняющий обязанности губернатора. Политик пообещал все исправить. 

Ранее Владимир Путин пообещал решить проблемы с водой и светом в Крыму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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