Президент работал в составе стройотряда в Коми

Владимир Путин поделился воспоминаниями о работе на стройке. Глава РФ трудился в составе стройотряда в посёлке Югыд в в республике Коми. Об этом он рассказал врио главы республики Владимиру Уйба во время видеоконференции.

"Я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно", – цитирует Владимира Владимировича пресс-служба Кремля.

В ходе конференции были обсуждены проблемы, которые долгое время беспокоят жителей региона. Президент подчеркнул, что его расстраивает тот факт, что в Коми мало что изменилось, с того момента, когда он приезжал туда работать. Особенную обеспокоенность президента вызвали дорожные сети.

Однако на слова Путина о "непростом наследии" республики Уйба отреагировал весьма оптимистично.

"Ничего. Глаза боятся, руки делают", – успокоил президента временно исполняющий обязанности губернатора. Политик пообещал все исправить.

Ранее Владимир Путин пообещал решить проблемы с водой и светом в Крыму.