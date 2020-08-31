Интерпол выполнил требование Пригожина и прекратил его преследование

Интерпол выполнил требование Пригожина и прекратил его преследование
Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
С 28 августа бизнесмен Евгений Пригожин и компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" перестали числиться в списке преследуемых Интерполом лиц и организаций

В пресс-службе компании "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, рассказали о результатах обращения в Интерпол. В связи с победой предпринимателя в суде округа Колумбия по иску США к нему и предприятию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" было составлено письмо с предложением остановить преследование Пригожина и его компании в межгосударственном формате. В ответ из интернациональной полиции 31 августа пришло сообщение, подтверждающее, что таковое преследование с 28 августа прекращено.

Напомним, 17 марта Министерство юстиции США отказалось от всех обвинений против "Конкорда" и его владельца Евгения Пригожина, которым голословно инкриминировали вмешательство в выборы президента страны в 2016 году. Предприниматель готовит собственный иск к США, рассчитывая отсудить $50 млрд за противозаконные действия американской Фемиды.

Доказать причастность россиянина и его бизнеса к преднамеренному влиянию на электоральный процесс в Соединенных Штатах почти два года пытался специальный прокурор Роберт Мюллер. Несмотря на вложенные Вашингтоном в "расследование" 30 млн долларов, спецпрокурору так и не удалось найти сколь-нибудь убедительных фактов. Отчитавшись перед Конгрессом США, Мюллер принес извинения гражданам страны и подал ходатайство об отставке.

Победа Пригожина в американском суде, как отмечали эксперты – во многом заслуга защитников "Конкорда", сумевших найти многочисленные нарушения в предъявленных Пригожину и его предприятию обвинениях.

Евгения НАГОРСКАЯ

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