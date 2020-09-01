Роспотребнадзор дал добро на постепенное возвращение полетов

Россия и Белоруссия заключили соглашение о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Такое заявление сделали в Минтраспорта и коммуникаций Республики по итогам переговоров, которые проходили в Москве.

Во встрече принимали участие представители санитарных ведомств обеих стран, а также глава Департамента авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский. Стороны смогли определить дальнейшие действия по постепенному снятию ограничений, согласовав их с Роспотребнадзором и санэпидслужбой Минздрава Республики.

Москва отметила, что принимаемые белорусской гражданской авиацией меры по профилактике здоровья граждан эффективны и соответствуют нормам международных стандартов, сообщает БелТА.

Ранее СМИ стало известно, что в скором времени для жителей РФ откроют рейсы в несколько стран. Кабмин готовится расширить перечень, добавив туда Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай.