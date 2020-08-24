Решение будет принято в ближайшее время

СМИ стало известно, что скоро для россиян станут доступными рейсы еще в восемь стран. Правительство готовится расширить перечень, добавив туда Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай.

Как отмечает "Интерфакс", авиакомпании не рассчитывают, что на эти рейсы будет сильный спрос.

Объявление о запуске авиасообщения может произойти уже на этой неделе – во вторник 25 августа, пишет URA.RU. Отмечается, что пока поехать смогут не все граждане России, поскольку у страны пока нет обоюдного согласия с государствами Евросоюза на посещение. Пока улететь смогут только граждане с видом на жительство или разрешением на работу.

Ранее в Грузии прокомментировали возможное возобновление рейсов с Россией.