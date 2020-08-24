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СМИ стало известно, что скоро для россиян станут доступными рейсы еще в восемь стран. Правительство готовится расширить перечень, добавив туда Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай.
Как отмечает "Интерфакс", авиакомпании не рассчитывают, что на эти рейсы будет сильный спрос.
Объявление о запуске авиасообщения может произойти уже на этой неделе – во вторник 25 августа, пишет URA.RU. Отмечается, что пока поехать смогут не все граждане России, поскольку у страны пока нет обоюдного согласия с государствами Евросоюза на посещение. Пока улететь смогут только граждане с видом на жительство или разрешением на работу.
Ранее в Грузии прокомментировали возможное возобновление рейсов с Россией.
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