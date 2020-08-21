Переговоров не будет: в Грузии жестко ответили Лаврову

Переговоров не будет: в Грузии жестко ответили Лаврову
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Тбилиси не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Москвой

Грузия заинтересована в решении проблем с Россией, но переговоры о возобновлении дипломатических отношений вести не планирует. Об этом заявил спецпредставитель правительства Грузии по делам с РФ Зураб Абашидзе в пятницу, 21 августа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что полноценное восстановление российско-грузинских связей отвечает интересам народов обеих стран, и подчеркнул, что со стороны Москвы нет ограничений на развитие диалога с Тбилиси. Комментируя эти слова, Абашидзе резко отверг возможность переговоров.

По его словам, права грузин нарушены, принцип территориальной целостности проигнорирован, международное право Москвой не соблюдается. Без прорыва по этим вопросам ни о каких переговорах не может быть речи.

"Вопрос о возобновлении дипотношений, о чем говорил господин Лавров, в данной ситуации обсуждаться не будет", – цитирует Абашидзе "Грузия онлайн".

Вместе с тем против восстановления авиасообщения с РФ грузинские власти ничего не имеют. В интервью Лавров выразил надежду, что рейсы, запрещенные из-за коронавируса скоро начнутся. ИАбашидзе подтвердил, что для решения этого вопроса нужны окончание эпидемии и политическая воля Москвы.

Дипотношения РФ и Грузии были прерваны в 2008 году, когда Абхазия и Южная Осетия заявили о своей независимости, уточняет URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ

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