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Завтра в Московской области ожидается настоящее буйство стихии. Погода может быть опасна, предупреждают синоптики.
2 сентября, особенно в первой половине дня, порывы ветра могут достигать 15 м/с, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В регионе установлен желтый уровень опасности.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о трагедии, которая произошла в Подмосковье накануне Дня знаний. В местном детском саду было совершено убийство.
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