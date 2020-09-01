Подмосковью угрожают опасные ветра

Синоптики предостерегают жителей региона от прогулок в первой половине дня

Завтра в Московской области ожидается настоящее буйство стихии. Погода может быть опасна, предупреждают синоптики.

2 сентября, особенно в первой половине дня, порывы ветра могут достигать 15 м/с, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В регионе установлен желтый уровень опасности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о трагедии, которая произошла в Подмосковье накануне Дня знаний. В местном детском саду было совершено убийство.

Ольга ФЕДОРОВА

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