Некоторых россиян предложили избавить от налога на имущество

Некоторых россиян предложили избавить от налога на имущество
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Платежи могут отменить родителям с тремя детьми

В России предложили поддержать многодетные семьи, освободив их от имущественного налога. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

От выплаты налога, если предложение поддержат, могут избавить семьи с тремя и более детьми до совершеннолетия младшего. Член Общественной палаты отметила, что на данный момент льготы для многодетных россиян заключаются лишь в вычете при платежах. Таким образом, налогом не облагается 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м – для квартиры и 50 кв. м – для частного дома.

По мнению Волынец, этого недостаточно, так как многодетные родители все равно платят налоги, и для некоторых семей эта сумма становится существенной. В обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину автор инициативы также добавила, что такая помощь россиянам поспособствует увеличению семей с большим количеством детей, передает RT.

Ранее Волынец также предлагала увеличить минимальную скидку на ЖКХ до 50% для многодетных семей, напоминает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" писало, какие выплаты на детей положены россиянам в сентябре.

Карина СИРАЗОВА

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