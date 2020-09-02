Выплата рассчитана на молодых специалистов

Со 2 сентября 2020 года россияне, окончившие высшие и средние учебные заведения и устроившиеся на работу по специальности, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Ежемесячную выплату получат выпускники, чья профессия входит в перечень социально значимых.

В Приморье молодым людям, получившие профессиональное образование до 30 лет, в течение первого года после трудоустройства будут перечислять по 12 тыс. руб., передает PRIMPRESS. Издание уточняет, что предприятия уже подали заявки на вакансии для специалистов без опыта работы, которым положена такая материальная помощь. Конкурсный отбор кандидатов на открытые вакансии стартует 2 сентября.

Получить деньги сможет не только местный житель. Если на работу примут молодого человека, проживающего в другой местности, то после переезда его обеспечат служебным жильем или увеличат размер ежемесячного пособия до 22 тыс. руб., пишет "ФедералПресс".

Регионы РФ устанавливают собственные правила поддержки молодых специалистов. Наиболее распространенными являются увеличение оклада на 10 – 25% в первый год работы, трудоустройство выпускников вузов по специальности без испытательного срока. Действуют особые программы для молодых врачей и учителей, переехавших в сельскую местность.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить в Трудовом кодексе понятие "молодой специалист".