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До субботы метеорологи говорят, что погода будет хорошей. Днем воздух в столичном регионе прогреется до 24 градусов. А ночью температура может упасть до +12 °С.
Как рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков RT, в субботу не исключено выпадение небольших осадков. Зато в воскресенье дождя не предвидится. Вероятность дождей будет также в понедельник и вторник следующей недели.
"Ветер завтра немного порывистый, до 15 м/с, а так 5-10 м/с. Вполне нормальная, хорошая погода ", – говорит он.
Эксперт отметил, что в ряде регионов могут начаться первые ночные заморозки. Это связано с малооблачностью. К примеру, столбик термометра ночью может опуститься до - 2 °С в Оренбурге, Кирове и Башкирии. Не исключено, что минусовая температура будет и в Пермском и Самарском краях.
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