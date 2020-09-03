Международное следствие не было прозрачным и не предоставило защиту неудобным для Незалежной свидетелям

Свидетель по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в 2014 г., видевший, как 17 июля в сторону Донбасса летели два военных украинских самолета, подвергся пыткам со стороны СБУ. Об этом пишет французский портал AgoraVox со ссылкой на расследование Bonanza Media.

Отмечается, что этого свидетеля по имени Вячеслав допрашивала международная следственная группа, однако его показания не были приняты во внимание, как и то, что его пытали в Службе безопасности Украины.

В 2018 г. Вячеслав на условиях анонимности дал интервью голландскому журналисту Стефану Беку. Тогда он прибыл в Донецк после обмена пленными, мужчина находился в больнице, где лечился от последствий жестокого обращения со стороны СБУ. Поскольку он опасался за свою безопасность, не мог давать показания с открытым лицом.

По его словам, он оказался вовлеченным в дело MH17 из-за того, что в тот день позвонил кому-то в Донецке, чтобы предупредить о взлете двух Су– 25 в сторону ДНР. Целью его звонка было защитить мирных жителей, которые могли погибнуть в результате бомбардировок этих украинских военных самолетов.

Вячеслав жил в селе в Полтавской области, над которым и летели борта с аэродромов Миргорода и Полтавы. Самолеты летели низко над землей, что позволило бывшему офицеру ПВО легко определить тип крылатых машин. Он даже смог увидеть, какими бомбами и ракетами они были оснащены, когда летели в сторону Донбасса, и как возвращались пустыми.

Увидев эти "сушки", Вячеслав, "потрясенный гибелью мирных жителей в результате авиаудара по зданию администрации Луганска", звонит человеку по имени "14", который находится в ДНР, чтобы предупредить его. Именно при поиске прослушки в тот день в связи с крушением MH17 СБУ наткнулась на этот звонок Вячеслава и решила попытаться инкриминировать ему участие в деле гибели пассажирского лайнера.

Как выяснилось, звонок был осуществлен за полтора часа до крушения "Боинга", однако касался военных самолетов.

Когда международная следственная группа его допросила, поняла, что он не имеет отношения к MH17 и даже не знает, кто стоит за ником "14".

"Если до допроса JIT сотрудники СБУ не избивали Вячеслава, чтобы тот выглядел презентабельным, то после того, как JIT теряет к нему интерес, начинаются пытки", – говорится в статье.

Мужчину били дубинками по голове или головой о стену, лишали сна, добиваясь от него признания в терроризме. Но Вячеслав Он признал только то, что звонил, чтобы предупредить людей в Донбассе о прибытии военных самолетов, чтобы они могли укрыться в убежищах и таким образом избежать жертв среди гражданского населения.

Однако пролеты "сушек", – это еще не все, чему был свидетель Вячеслав.

Дело в том, что через два дня после крушения MH17 он увидел в Полтавской области на трассе Харьков-Киев две системы "Бук", которые на грузовиках без ракет перевозили из Донбасса в Киев. Те самые "Буки", которые якобы не находились в зоне конфликта.

Эти показания, и особенно тот факт, что информация Вячеслава не была принята во внимание совместной следственной группой, и то, что он впоследствии подвергался пыткам со стороны СБУ, показывают, что не только JIT не принимала все это во внимание, вообще не проводила серьезного и беспристрастного расследования, но вдобавок ее обещания "защиты свидетелей" не стоят ни копейки, по крайней мере, для свидетелей, чья история не соответствует официальной версии, подчеркивается в материале.

Авторы отмечают, что слишком много свидетельств присутствия военных украинских бортов в день трагедии в небе над Донбассом. И не понимают, почему до сих пор не применимы санкции к Киеву за систематическую ложь в этом деле.

"Нынешний судебный процесс – трагический фарс, и родственники жертв и потерпевшие заслуживают большего, чем пародия на правосудие", – резюмируется в статье.

