Показания свидетеля по делу МН17 подтвердили сговор международных следователей с Киевом

Показания свидетеля по делу МН17 подтвердили сговор международных следователей с Киевом
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Житель Полтавской области пострадал за попытку рассказать правду

Международная группа следователей по крушению МН17 в Донбассе находится в сговоре с Киевом. К такому мнению пришли журналисты французского издания Agora Vox, встретившиеся с украинцем, имевшим статус свидетеля по делу о катастрофе малайзийского "Боинга".

Житель Полтавской области Вячеслав видел, как 17 июля 2014 года в сторону Донецка вылетели два украинских Су-25. Он позвонил в Донбасс и предупредил о возможной бомбардировке. Этот разговор перехватили сотрудники СБУ и арестовали мужчину как подозреваемого в терроризме.

Вячеслава хотели представить в качестве свидетеля по делу МН17. Группа международных следователей его допросила, но пришла к выводу, что его показания не вписываются в их версию крушения "Боинга". После этого за мужчину взялись в СБУ: его били, пытали, лишали сна, чтобы он дал нужные показания. Он отказался, и в 2018 году его включили в группу военнопленных, которых обменяли на заключенных украинцев в Донбассе.

Но обращает на себя внимание тот факт, что следователи не учли показания Вячеслава в своем расследовании, указывает Agora Vox. Ему не предоставили программу защиты свидетелей, а в официальном заключении по делу украинские истребители даже не упоминаются. Хотя Вячеслав не единственный, кто видел самолеты ВСУ в небе незадолго до авиакатастрофы.

"Если эти украинские военные самолеты не имеют ничего общего с крушением MH17, то почему Украина солгала, утверждая, что ее самолеты в тот день не летали? И почему Киев не был наказан за систематическую ложь по делу МН17?" – интересуется издание.

Ранее стало известно, что Украина подделала аудиозапись, которую выдала в качестве доказательства вину одного из фигурантов дела о крушении "Боинга" в Донбассе. Обвинения Киева, связанные с "Буком", также были опровергнуты.

Самолет Малайзийских авиалиний потерпел крушение около Донецка 17 июля 2014 года. В марте 2020-го в Нидерландах начался суд по этому делу. После выступления прокурора эксперты сделали вывод, что он прикрывает Украину.

Николай ВИКТОРОВ

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