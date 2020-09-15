Голландские следователи упустили возможность СБУ передвинуть ракетную установку

Следственная группа под руководством Нидерландов с самого начала утверждает, что МН17 был сбит над Донбассом из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего России. В качестве доказательства своей версии они приводят данные разведки, согласно которым ни один украинский ЗРК не находился в зоне поражения. Российских комплексов там тоже не было замечено. Но этому следователи находят объяснение.

Западная разведка не зафиксировала российский "Бук" на территории Украины, потому что он очень быстро перемещался: пересек границу утром 17 июля 2014 года, сбил MH17 во второй половине дня – и тут же был возвращен в Россию. Такую официальную версию выдвигают следователи.

При этом они утверждают, что СБУ не могла быть причастна к трагедии, поскольку украинских ЗРК в расчетной точке не было. Странная логика, отмечает голландский исследователь Эрик Ван дер Беер.

"Если русский "Бук" мог сдвинуться с места так, что это было упущено западной разведкой, то же самое может относиться и к украинским установкам", – говорится в статье на платформе Bonanza Media.

Удивляет и то, как следователи установили место, откуда был произведен выстрел. По их утверждению, ЗРК стоял южнее города Снежное, около поселка Первомайский. В доказательство приводится фотография, сделанная вскоре после крушения "Боинга". На ней виден столб дыма, поднимающийся с земли. Его следователи сочли следом от выстрела.

Однако аналогичный след был виден и 21 июля 2014 г. – его заметили корреспонденты ВВС. Тогда им пояснили, что в том районе ведется добыча угля и имеются дымовые трубы. Если это и не отвергает полностью мнение, что на фото был именно след от выстрела, то, по крайней мере, делает это утверждение не 100%-ным, отмечает эксперт.

Пассажирский "Боинг" Малазийских авиалиний потерпел крушение близ Донецка 17 июля 2014 года. Весной 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. Эксперты отмечают, что прокурор занял проукраинскую позицию и закрывает глаза на очевидные вещи.