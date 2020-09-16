Эксперт доказал невозможность стрельбы "Бука" по малайзийскому "Боингу"

Эксперт доказал невозможность стрельбы "Бука" по малайзийскому "Боингу"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Следствие представляет фейковые данные с места крушения лайнера

Независимый эксперт в области авиатехнической проблематики Юрий Антипов усмотрел в материалах международной следственной группы по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком, целый ворох фальсификаций. Свою точку зрения он высказал изданию New Inform.

Так, следствие утверждает, что по самолету была выпущена ракета ЗРК "Бук" из района у села Первомайское. Антипов опровергает эти данные.

"Чтобы доехать до этого места путь установки с ракетой должен был проходить через несколько мостов. Но они не предназначены для такой нагрузки", – пояснил эксперт.

По его словам, зенитно-ракетный комплекс просто не смог бы проехать по таким переправам, т.к. вес "Буков" в разы превышает допустимые нагрузки на мосты.

Кроме того, следователи прикрепили к делу в качестве доказательства стрельбы по лайнеру ЗРК фотографии с "дымным следом". Все эти снимки фальшивые, поскольку были сделаны в городе Торез.

Антипов полагает, что к фальсификации "вещдоков" причастна Служба безопасности Украины. Такое большое количество фейки лишь подтверждает, что крушение MH17 было организовано в стенах СБУ, резюмирует специалист.

Антипов ведет собственное независимое расследование. Он полагает, что на борту "Боинга" произошел взрыв.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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