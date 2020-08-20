Одна деталь аппарата развеивает версию о попадании ракеты "Бук" по лайнеру

Независимый технический эксперт Юрий Антипов на примере медицинского манометра попытался доказать, что версия следователей Нидерландов о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 года в небе над воюющим Донбассом после попадания в самолет ракеты "Бук" не имеет под собой никакого основания. Специалист продолжает настаивать на том, что на борту лайнера произошел взрыв.

В своем новом расследовании он обратил внимание на стрелку манометра, разместив соответствующие фотоснимки на канале канале "Яндекс.Дзен". Эксперт отметил, что на корпусе механизма, который не получил никаких повреждений (даже стекло не треснуло), штырек-ограничитель погнут в сторону вращения стрелки.

"Это говорит о том, что стрелка манометра, обежав круг, ударила штырек с обратной стороны, погнув его", – пояснил Антипов.

По его словам, далее стрелка вернулась в исходное положение на нулевую отметку. Это доказывает тот факт, что манометр зафиксировал на борту "Боинга" "молниеносный всплеск очень сильного давления внутри самолета", написал специалист. "И это может быть только фронт ударной волны от взрыва на борту", – подчеркнул он.

В своей статье Антипов дал полную характеристику прибора, как на него влияет разность давления внутри аппарата и снаружи, а также провел собственный мини-эксперимент, в результате которого сделал для него однозначный вывод.

"Очень-очень тонкий технический момент, тонкий, как штырек-ограничитель в манометре, превратился в очень толстое-толстое доказательство внутреннего взрыва на борту МН17", – цитирует эксперта "Царьград" .

Специалист уверен, что сей "тонкий штырек" напрочь может смять "толстый "Бук", который так упорно и уперто вталкивает в дело о крушении малайзийского самолета голландское следствие.

Напомним, о манометре Антипов говорил еще в начале месяца.



Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало об очередной части выводов российского эксперта. В них Антипов указал на такую странность, что приборная панель в кабинет пилотов MH17 должна была получить множественные повреждения от выстрела из ЗРК, однако их там не оказалось.Целыми остались и наушники командира экипажа.

