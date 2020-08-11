Взрыв на борту: эксперт доказал причину гибели "Боинга" МН17 с помощью манометра

Взрыв на борту: эксперт доказал причину гибели "Боинга" МН17 с помощью манометра
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее

Малайзийский "Боинг" разрушился в небе над Донбассом из-за взрыва на борту. Очередное доказательство этому независимый технический эксперт Юрий Антипов нашел после детального изучения снимков с места крушения.

На одной из фотографий запечатлен медицинский манометр. Видимо, прибор был хорошо упакован, поскольку внешне совершенно не пострадал при падении самолета. Однако штырек, ограничивающий вращение стрелки, погнут. Причем в ту сторону, в которую мог отклониться только от резкого удара стрелки после того, как она при повышении давления "обежала" полный круг и захотела продолжить движение.

"Что могло заставить стрелку сминать штырек манометра? Только внутренний взрыв, давление от которого погнало ее по кругу", – убежден Антипов.

Фотографии с пояснениями эксперта опубликованы на канале "Яндекс.Дзен". Ранее Антипов доказал свою версию крушения малайзийского "Боинга" при помощи обломков кресла пилота.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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