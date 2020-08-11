Сотрудники СБУ предоставили голландцам липовую запись переговоров ополченцев, в которой речь идет об украинской "сушке" и захваченном ракетном арсенале

Служба безопасности Украины сфабриковала "доказательства" о якобы причастности России и ДНР к гибели малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. над воюющим Донбассом. Об этом заявил известный оппозиционный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

Он полагает, что "теперь Украина запомнится" всему миру.

Неугомонный разоблачитель и критик постамайданных властей сообщил, что имеет на руках флешку с записью допроса одного из военных командиров донецких ополченцев Игоря Безлера, оборонявшего Горловку в 2014-ом. Выступая в суде, он доказал свою непричастность к трагедии с пассажирским самолетом и обвинил СБУ в фальсификации доказательств.

Как отмечает издание "ЦарьГрад", речь идет о записи телефонного разговора Безлера с неким "полковником ГРУ", в котором военнослужащий ДНР докладывает о сбитом самолете. Как выяснилось, Киев предоставил нидерландскому суду урезанную сотрудниками СБУ запись данного диалога. Она была подделана так, чтобы не раскрывалась информация о том, какой же борт оказался подбитым ополченцами и что необходимо было скрыть эсбэушникам от руководства страны и украинцев.

При прослушивании полной записи становится понятно, что Безлер говорил о сбитом украинском Су-25, который ранее нанес удар по горловскому отделению УВД. Ополченцы подбили штурмовик и он упал за Енакиево, а его пилоты катапультировались и приземлились на парашютах на подконтрольной Киеву территории.

"Теперь Украина запомнится тем, что на высшем государственном уровне предоставляет сфальсифицированные доказательства и пытается выдать откровенный фальсификат за доказательства", – подчеркнул Шарий в своем ютюб-канале.

Говоря о страхах СБУ насчет полной записи разговора Безлера, блогер указывает на тот факт, что в нем также речь идет о захваченном военном заводе. В результате в руках у ополченцев оказался арсенал украинских ракет (что-то из этой серии – РК-2С, РК-2М-К, РК-2ОФ, РК-2М-ОФ – ред.), для вывоза которых им понадобились целых три машины. На пленке понятно, что сторонники ДНР пытались найти и переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" для запуска данных ракет.

Как констатировал Шарий, это весьма неудобная для официального Киева правда – "именно ракетный комплекс "Скиф" был любезно подарен сепаратистам".

Блогер добавил, что своим рассказом в режиме онлайн голландскому суду в марте 2020 г. Безлер весьма в неловкое положение поставил международное следствие.

Напомним, "Утро.ру" регулярно пишет о независимом расследовании причин крушения "Боинга" MH17 российского эксперта Юрия Антипова. Он самостоятельно пытается разоблачить версию об обстреле малайзийского лайнера отечественной системой "Бук", на чем там упорно настаивает Киев. По его мнению, самолет погиб от взрыва на борту.

