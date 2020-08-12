"Факты есть факты": летчик опроверг заявления Киева по МН17

"Факты есть факты": летчик опроверг заявления Киева по МН17
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Доказательства, что "Боинг" сбили ополченцы, оказались сфабрикованными

Траектория полета пущенной из "Бука" ракеты, сбившей самолет над Донбассом, доказывает, что стреляли с украинской стороны. Об этом заявил летчик Андрей Красноперов.

Ранее в Киеве сообщили, что у них есть аудиозапись слов командира ДНР Игоря Безлера о том, что он сбил "Боинг". Эту запись они представили суду по делу МН17. Но на самом деле самолет был уничтожен служащими ВСУ. Это доказывают обломки "Боинга", подчеркнул Красноперов в беседе с "Ньюинформ".

"Факты есть факты. От этого никуда не уйдешь. Если брать обломки самолета, которые разбросаны на Украине, видно, что удар нанесен с передней части. Поражающие элементы били по кабине", – указал эксперт.

Он пояснил, что место попадания снаряда и характер обломков позволяют утверждать, что ЗРК "Бук" не мог стрелять со стороны Донбасса.

Ранее украинский оппозиционер Анатолий Шарий заявил, что у него есть полная версия аудиозаписи Безлера, на которой тот, действительно, говорит, что сбил самолет, но речь не о малайзийском "Боинге", а об украинском Су-25. В Киеве же подделали запись, передав суду в Нидерландах отредактированную версию.

Напомним, что независимый технический эксперт Юрий Антипов вообще не верит в версию с "Буком" и раз за разом доказывает, что самолет рухнул после взрыва на борту.

Крушение "Боинга 777" Малайзийских авиалиний произошло в июле 2014 года. Киев обвинил ополченцев Донбасса, что они сбили самолет из предоставленной им Россией зенитной установки. В марте 2020 года в Нидерландах начался суд по делу МН17.

Николай ВИКТОРОВ

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