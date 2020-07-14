Нидерланды усомнились в вине России по делу МН17

Нидерланды усомнились в вине России по делу МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Два процесса, идущие одновременно, нужны для давления на судей

Нидерландам потребовался второй судебный процесс по делу МН17, чтобы наверняка осудить Россию. К таким выводам пришел немецкий аналитик Флориан Рётцер, наблюдающий за расследованием крушения малайзийского "Боинга" на Украине.

Следствие, длившееся пять лет под руководством прокурора Нидерландов, дошло до логического конца – в марте 2020 г. в Гааге начался суд. Но на скамье подсудимых, причем заочно, оказались конкретные люди – трое россиян и один украинец, которых подозревают в причастности к атаке по самолету. Да и их вину еще предстоит доказать, пока никаких неопровержимых фактов представлено не было.

Запад же с самого начала не скрывал своей позиции: в крушении МН17 виновата Россия. Поэтому Нидерланды решили подстраховаться и затеяли второй процесс по этому же делу – подготовили иск в ЕСПЧ.

"Подключение ЕСПЧ может оказать давление на нидерландский суд", – полагает автор статьи в Heise.  

Во-первых, иск в ЕСПЧ не допускает сомнений, что "Боинг" был сбит именно из российского ЗРК "Бук". Во-вторых, голландские судьи невольно будут прислушиваться к точке зрения судей европейских, а информационное поле при желании можно будет заполнить рассказами страдающих родственников жертв авиакатастрофы, что окажет моральное влияние на участников первого процесса.

Впрочем, в ЕСПЧ еще не приняли решение, относится ли жалоба Нидерландов на Россию к их компетенции. Как нет и ответа на вопрос, будет принят или нет поданный ранее иск родственников жертв крушения к правительству Украины, которое не закрыло небо над Донбассом.

Ранее эксперт предупредил, что судебный процесс по МН17 в ЕСПЧ, если начнется, затянется лет на десять.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июля 2020 года

Предсказание астрологов на день для мужчин и женщин

Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей