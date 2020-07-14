Два процесса, идущие одновременно, нужны для давления на судей

Нидерландам потребовался второй судебный процесс по делу МН17, чтобы наверняка осудить Россию. К таким выводам пришел немецкий аналитик Флориан Рётцер, наблюдающий за расследованием крушения малайзийского "Боинга" на Украине.

Следствие, длившееся пять лет под руководством прокурора Нидерландов, дошло до логического конца – в марте 2020 г. в Гааге начался суд. Но на скамье подсудимых, причем заочно, оказались конкретные люди – трое россиян и один украинец, которых подозревают в причастности к атаке по самолету. Да и их вину еще предстоит доказать, пока никаких неопровержимых фактов представлено не было.

Запад же с самого начала не скрывал своей позиции: в крушении МН17 виновата Россия. Поэтому Нидерланды решили подстраховаться и затеяли второй процесс по этому же делу – подготовили иск в ЕСПЧ.

"Подключение ЕСПЧ может оказать давление на нидерландский суд", – полагает автор статьи в Heise.

Во-первых, иск в ЕСПЧ не допускает сомнений, что "Боинг" был сбит именно из российского ЗРК "Бук". Во-вторых, голландские судьи невольно будут прислушиваться к точке зрения судей европейских, а информационное поле при желании можно будет заполнить рассказами страдающих родственников жертв авиакатастрофы, что окажет моральное влияние на участников первого процесса.

Впрочем, в ЕСПЧ еще не приняли решение, относится ли жалоба Нидерландов на Россию к их компетенции. Как нет и ответа на вопрос, будет принят или нет поданный ранее иск родственников жертв крушения к правительству Украины, которое не закрыло небо над Донбассом.

Ранее эксперт предупредил, что судебный процесс по МН17 в ЕСПЧ, если начнется, затянется лет на десять.