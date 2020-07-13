В первую очередь судьям ЕСПЧ предстоит решить, приемлема ли такая жалоба в принципе

Процесс по заявлению Нидерландов об ответственности России за крушение "Боинга" в Донбассе затянется на годы. Даже если в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрируют жалобу, ее рассмотрение продлится лет шесть – десять, подсчитал главный редактор издания "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.

На прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило о решении подать иск в ЕСПЧ против России по делу о крушении МН17. Если в суде решат, что данный вопрос в его компетенции, жалобу зарегистрируют. Потом направят официальное уведомление Москве. Затем начнется обмен документами с Минюстом РФ. Все это займет до трех лет, полагает эксперт. Только после этого могут начаться слушания, которые тоже продлятся долгие месяцы, а то и годы, передает РИА "Новости".

На сроки может повлиять, например, решение Украины присоединиться к иску Нидерландов. Или, наоборот, встречный иск Москвы против Киева.

"Вариантов много, история лет на шесть – десять", – подчеркнул Берестнев.

Ранее на попытку Нидерландов возложить ответственность за гибель пассажиров малайзийского "Боинга" в небе над Украиной отреагировали в Москве.

Напомним, в судебном процессе по делу МН17, который начался в Нидерландах в марте 2020 г., объявлен перерыв до конца августа. За это время судьи рассчитывают получить от США оригиналы спутниковых снимков, доказывающих работу ЗРК "Бук" в зоне крушения. Ранее американская сторона уже ответила отказом на такой запрос. У Киева тоже не оказалось нужных документов.