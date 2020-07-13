В СМИ разобрали представленные в Гааге радиопереговоры ополченцев

Малайзийский "Боинг" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом мог быть сбит украинским военным самолетом, либо истребитель ВСУ прикрывался за ним от выпущенной ракеты "Бук". Такие две версии предложили авторы голландской медиаплатформы Bonanza Media.

Свои выводы журналисты сделали, изучив запись разговора двух подозреваемых в крушении лайнера россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, представленной на предварительных слушаниях по данному делу в Гааге 26 июня.

На записи якобы можно услышать, как подозреваемые обсуждают, как украинский истребитель сбил MH17, а затем ополченцы ударили по нему ракетой земля-воздух. ""Сушка" долбанула по "Боингу"", – говорит Дубинский. "А наши ... (к чертовой матери) ударили по "сушке" "Буком", – звучит в ответ.

Отмечается, что обвинение представило этот перехват как доказательство того, что именно ополченцы ракетой "Бук" якобы сбили гражданский борт. Однако почему-то была упущена из виду сама суть разговора и не проверены обнародованные в ней факты. И если Дубинский говорил правду, и украинский истребитель действительно сбил MH17, то как он и другие подозреваемые могут нести ответственность за эту трагедию, задаются вопросом исследователи.

По словам обвинения, телефонному звонку между Дубинским и Гиркиным предшествовали два разговора об одном и том же инциденте. Через несколько минут после гибели "Боинга" другой подозреваемый гражданин Украины Леонид Харченко сообщает Дубинскому: "Мы уже сбили одну "сушку"". Три часа спустя четвертый фигурант дела россиянин Олег Пулатов сказал Дубинскому: ""Бук" сбил "сушку" после того, как та сбила "Боинг"".

Опять же, если обвинение представляет данные переговоры в качестве доказательства, то почему Харченко и Пулатов предстают перед судом, снова недоумевают авторы издания.

Также они полагают, что есть и другая версия крушения, согласно которой военный самолет ВСУ специально прикрылся гражданским лайнером как щитом, чтобы спрятаться за ним от ракеты "Бук". В результате чего, та и угодила в "Боинг".

Журналисты напоминают, что в ходе рассмотрения данной версии в суде ожидается выступление анонимного свидетеля с кодовым именем G9081, а также представителя российской корпорации "Алмаз-Антей", которая производит "Буки".

Добавим, что сейчас судебный процесс в Гааге отложен до 31 августа.

В конце прошлой рабочей недели стало известно, что правительство Нидерландов решило подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Москву в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Эксперты уже советуют игнорировать данную жалобу, поскольку не было еще самого суда и его вердикта. Впрочем, процесс идет лишь в отношении четверых граждан, не имеющих отношения к государственным властным структурам.

