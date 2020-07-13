Эксперт: Нидерланды занимаются фальсификацией вещдоков по "Боингу" MH17

Эксперт: Нидерланды занимаются фальсификацией вещдоков по "Боингу" MH17
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский специалист считает, что самолет не был поражен ракетой, а взорвался внутри

Независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что голландские следователи, занимавшиеся расследованием крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над Донбассом, представили на предварительных слушаниях в Гааге реконструкцию гибели лайнера, которая не имеет ничего общего с реальностью. По его мнению, голландцы пытаются сфальсифицировать доказательства под удобную им версию о попадании ракеты "Бук" в самолет.

Ранее на судебном процессе генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек заявил, что причиной авиакатастрофы MH17 под Донецком стала ракета, которая взорвалась в трех метрах от лобового стекла и разлетевшаяся на 800 поражающих элементов. По данным следствия, они пробили кабину насквозь, из-за чего она тут же оторвалась, а оставшаяся часть борта падала 1,5 минуты.

По мнению же Антипова, никакая ракета не поражала "Боинг". С его точки зрения, на борту самолета было несколько взрывов, о чем свидетельствуют "факты и лабораторные исследования". Специалист отметил, что невозможно перепутать попадание ракеты и взрыв внутри лайнера.

"Голландский прокурор говорит про 800 поражающих элементов. Но дело в том, что даже на фюзеляже самолета нет такого количества сквозных отверстий. А отверстия, которые есть, не являются унифицированными", – сказал он в интервью изданию "ПолитРоссия".

Он утверждает, что если бы "Боинг" в действительности сбила ракета "Бук", то на фюзеляже осталось бы большое количество специфических отверстий от его поражающих элементов – кубиков и двутавров. А как раз они обломках отсутствуют, как и характерные травмы на телах членов экипажа.

Эксперт подчеркнул, что есть целый ряд других несостыковок в доказательствах, представленных следствием в суде. Он полагает, что расследование будет идти в заданном формате, поскольку Вестербеку необходимо "поддерживать свое реноме вместе со всеми следователями", готовившими материалы для Гааги.

Ранее сегодня "Утро.ру" обратило внимание на статью голландской медиаплатформы Bonanza Media, в которой журналисты разбирали представленные в суде аудиопереговоры между двумя фигурантами дела – россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского. Обвинение пытается на их основе доказать причастность этих граждан к трагедии и оправдать версию о том, что именно "Бук" сбил малайзийский самолет. Однако авторы утверждают обратное ровно на этих же переговорах – судя по ним, "Боинг" поразила украинская "сушка", которую затем сбили ополченцы, или истребитель прикрылся за пассажирским лайнером в момент обстрела ракетой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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