Эксперт уличил в махинации следствие по делу о гибели "Боинга" MH17

Эксперт уличил в махинации следствие по делу о гибели "Боинга" MH17
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Голландские специалисты неверно "расшифровали" записанные шумы

Утверждение следователей из Нидерландов о том, что малайзийский "Боинг" MH17 потерпел крушение в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом из-за попадания в лайнер ракеты "Бука", являются ошибочными. На этом продолжает настаивать независимый технический эксперт Юрий Антипов. Последние свои выводы он сделал на основе подробного разбора записей с 4 микрофонов, которые были установлены в кабине пилотов и на самих летчиках.

Свежую порцию доказательств российский специалист предоставил для zen-канала Сергея Григорьева. Антипов отметил, что на борту самолета в штатном режиме было установлено четыре микрофона, два из которых "контролируют по звуку объем кабины пилотов", а еще пара крепится на пилотах.

Согласно стороны обвинения, микрофоны уловили звук от взрыва, который пошел в кабину, а затем все четыре в одно мгновение отключились.

Между тем, напомнил эксперт, в проведенном ранее эксперименте "Алмаз-Антеем", производящем комплексы "Бук", "единственный микрофон видеокамеры, записывающий обстановку в кабине самолета, успешно записал все от начала до конца". И ни один не вырубился.

По мнению специалиста, именно записи микрофонов целиком разбивают версию голландцев о поражении MH17 ракетой "Бук". Он обратил внимание на два момента.

"Амплитуда сигнала шума от двигателей самолета практически равна амплитуде сигнала от взрыва "Бука" (РЕАК2). Иными словами, громкость звука от работающих в нормальном режиме двигателей внутри фюзеляжа в изолированной кабине пилотов сопоставима с громкостью взрыва "Бука", – сказал Антипов.

Такое состояние он назвал абсурдным, поскольку "никаким гипотетически суперсверхмалым динамическим диапазоном характеристики микрофонов пилотов это не объяснить". Зато он нашел этому логичное объяснение: тот шум, что зафиксировали микрофоны, не может быть от взрыва ракеты.

Кроме того, уверяет эксперт, микрофоны должны синхронно работать и также записывать. Но в случае с малайзийским "Боингом" что-то пошло не так. По его словам, на одно и тоже событие в кабине летчиков аппараты, которые, по сути своей, являются микроманометрами давления воздуха, "отреагировали прямо противоположно". То есть микрофоны почему-то по-разному среагировали на предполагаемый взрыв.

Исходя из вышеизложенного, специалист считает, что выстроенная голландскими следователями схема о попадании ракеты "Бук" в кабину "Боинга", "принципиально неверна".

Антипов внимательно отслеживает идущие в Гааге предварительные судебные слушания в отношении четверых фигурантов дела, обвиненных в причастности к донецкой трагедии. Появляющиеся на заседании "доказательства", он подробно потом на своих страницах в соцсетях разбирает. Буквально накануне эксперт назвал фальсификацией реконструкцию следователями крушения "Боинга".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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