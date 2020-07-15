Очевидец крушения МН17 согласился рассказать в суде об украинских самолетах

Очевидец крушения МН17 согласился рассказать в суде об украинских самолетах
Место крушения МН17 Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press /www.globallookpress.com
Мужчина опасается за свою жизнь, но готов дать официальные показания

Артем Трясков, утверждающий, что 17 июля 2014 года видел в небе над Донбассом незадолго до крушения "Боинга" украинские военные самолеты, готов дать свидетельские показания под присягой. Об этом он сам заявил при съемке интервью журналистам Bonanza Media.

По словам мужчины, у него есть все основания беспокоиться за свою жизнь. После того, как он впервые признал, что видел истребители ВСУ перед падением самолета, с ним связался какой-то странный человек, который представился журналистом, но ничем не подтвердил это. В результате Трясков отказался отвечать на его вопросы и заявил, что ничего не знает. А потом на платформе Bellingcat появилась статья о том, что Трясков якобы все врет и на самом деле самолеты не видел. 

"Мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю, – пояснил Трясков. – Предателей хватает".

На самом деле, самолеты были. Два. С земли они казались маленькими, белыми. Летели очень быстро. "Гражданские с такой скоростью не летают", – подчеркнул мужчина. Свои слова он готов подтвердить в суде, пишет "Царьград".

Ранее объединение независимых журналистов Bonanza Media уже публиковало информацию, ставящую под сомнение официальную версию следователей о причинах крушения малайзийского "Боинга" под Донецком, напоминает URA.RU. В частности, несколько жителей Донбасса также говорили, что видели в небе украинские истребители.

Суд по делу МН17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. Версия прокурора, что пассажирский самолет был сбит с земли из российского ЗРК "Бук", основана на голословных утверждениях. Так, у украинской стороны не оказалось данных радаров, которые можно представить суду, а США отказались передать спутниковые снимки, которые, по их словам, подтвердили бы работу ракетной установки в зоне поражения малайзийского "Боинга". 

На днях Нидерланды объявили о решении подать еще один иск по делу МН17 – уже в ЕСПЧ и конкретно против России. По оценке экспертов, это означает, что первоначальный план Запада по обвинению Москвы в причастности к трагедии провалился.

Николай ВИКТОРОВ

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