Израильтянин уверен, что Нидерланды просто занимаются перекладыванием ответственности

Следствие по делу о крушении "Боинга" МН17, которое произошло на территории Украины в 2014 году, не собирается отвечать на неудобные вопросы. К такому выводу пришел гражданин Израиля, пишущий под псевдонимом Роджер Самеах. Он в настоящий момент проводит собственное расследование и пытается выяснить, что же случилось в небе над Донбассом.

Роджер Самеах ранее разослал письма в официальные структуры, имеющие отношение к следственным мероприятием по резонансному делу MH17. В частности, он поинтересовался у представителей Объединенной следственной группы (JIT) мнением насчет отчета Нидерландского Бюро по технике безопасности (DSB), где были обнаружены логические и фактологические несостыковки. По мнению Самеаха, голландцы пришли к неверному выводу, анализируя обломки упавшего самолета. Он уверен, что части судна не могло отнести ветром на расстояние более километра, да к тому же еще и назад.

Однако следователи не стали давать развернутый ответ на обращение специалиста. В Дзен-канале "Sergey Grigoriev" поясняется, что Самеах получил от них "классическую отписку".

"Уважаемый, с вопросами по поводу отчета DSB обращайтесь в DSB. Вот вам адрес, а я не могу отвечать за отчеты другой организации. Всего Вам наилучшего", – гласил ответ представителей следствия по делу MH17.

Израильтянин уверен, что голландцы занимаются классическим перекладыванием ответственности. Адекватные ответы на конкретные вопросы следственная группа давать отказывается.