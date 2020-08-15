Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Следствие по делу о крушении "Боинга" МН17, которое произошло на территории Украины в 2014 году, не собирается отвечать на неудобные вопросы. К такому выводу пришел гражданин Израиля, пишущий под псевдонимом Роджер Самеах. Он в настоящий момент проводит собственное расследование и пытается выяснить, что же случилось в небе над Донбассом.
Роджер Самеах ранее разослал письма в официальные структуры, имеющие отношение к следственным мероприятием по резонансному делу MH17. В частности, он поинтересовался у представителей Объединенной следственной группы (JIT) мнением насчет отчета Нидерландского Бюро по технике безопасности (DSB), где были обнаружены логические и фактологические несостыковки. По мнению Самеаха, голландцы пришли к неверному выводу, анализируя обломки упавшего самолета. Он уверен, что части судна не могло отнести ветром на расстояние более километра, да к тому же еще и назад.
Однако следователи не стали давать развернутый ответ на обращение специалиста. В Дзен-канале "Sergey Grigoriev" поясняется, что Самеах получил от них "классическую отписку".
"Уважаемый, с вопросами по поводу отчета DSB обращайтесь в DSB. Вот вам адрес, а я не могу отвечать за отчеты другой организации. Всего Вам наилучшего", – гласил ответ представителей следствия по делу MH17.
Израильтянин уверен, что голландцы занимаются классическим перекладыванием ответственности. Адекватные ответы на конкретные вопросы следственная группа давать отказывается.
Аналитик уверен, что настрой Брюсселя вполне серьезен
Конкретно против кого введены рестрикции, пока неизвестно