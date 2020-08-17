Голландский эксперт: прокурор в Нидерландах прикрывает обман Украины по МН17

Голландский эксперт: прокурор в Нидерландах прикрывает обман Украины по МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Выводы следствия о крушении "Боинга" основаны на ложных данных

Украинские спецслужбы обманули весь мир, предоставив поддельные данные по авиакатастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году. Такой вывод сделал голландский эксперт Эрик ван де Бик (Eric van de Beek). Более того, он считает, что прокурор Нидерландов, возглавляющий группу следователей по этому делу, покрывает обман Украины.

Свои выводы эксперт основывает на сообщении украинского активиста Анатолия Шария, который объявил, что СБУ представила международному правосудию ложные доказательства о том, что ополченцы Донбасса сбили МН17. Аудиозапись, переданная Киевом следователям, была смонтирована. В оригинале говорилось о другом самолете – истребителе ВСУ, – и сделана эта запись была до крушения "Боинга".

"Следует признать, что СБУ обнародовала запись, не имеющую отношения к МН17. Но она так и не признала откровенно, что намеренно подделала ее", – написал эксперт в "Твиттер".

Ранее СБУ заявила, что располагает аудиозаписью слов командира ополченцев Игоря Безлера, где он признал, что "Боинг" МН17 был сбит силами ДНР. Однако, по утверждению Анатолия Шария, Безлер говорит об украинском Су-25. О том, что "Боинг" не мог быть сбит с территории Донбасса, свидетельствует также траектория снаряда, уничтожившего самолет.

Фоторепортаж
Следователи фальсифицируют данные по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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