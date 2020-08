Украинские спецслужбы обманули весь мир, предоставив поддельные данные по авиакатастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году. Такой вывод сделал голландский эксперт Эрик ван де Бик (Eric van de Beek). Более того, он считает, что прокурор Нидерландов, возглавляющий группу следователей по этому делу, покрывает обман Украины.

Свои выводы эксперт основывает на сообщении украинского активиста Анатолия Шария, который объявил, что СБУ представила международному правосудию ложные доказательства о том, что ополченцы Донбасса сбили МН17. Аудиозапись, переданная Киевом следователям, была смонтирована. В оригинале говорилось о другом самолете – истребителе ВСУ, – и сделана эта запись была до крушения "Боинга".



"Следует признать, что СБУ обнародовала запись, не имеющую отношения к МН17. Но она так и не признала откровенно, что намеренно подделала ее", – написал эксперт в "Твиттер".

#MH17 Spectacular. If the leaked Bezler intercept is genuine this could mean two things: 1) Ukrainian secret service SBU did not only trick the public, it also tricked the Dutch public prosecutor; 2) The Dutch public prosecutor is covering up for SBU's trickery. https://t.co/oshWglEfhG