Найдена связь между голландским судом и спецслужбами Незалежной

Гаага прикрывает реального виновника крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком, а именно Украину. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов. Он раскрыл связь суда в Нидерландах и СБУ по делу о гибели самолета.

Специалист отметил, что "шило в мешке не утаишь", поскольку правда обязательно всплывет наружу, как не пытайся ее утаить.

"Чем дальше, тем больше "шил" будут прокалывать этот "мешок лжи", который следствие сформировало за шесть лет. Это очередное подтверждение того, что они шесть лет занимались не расследованием, а профанацией и скрыванием истинных причин происшествия", – сказал Антипов в интервью "НьюИнформ".

Он полагает, что авиакатастрофа над воюющим Донбассом является спецоперацией киевских спецслужб, но ответственность за трагедию также лежит и на Амстердаме, т.к. сотрудники СБУ не смогли бы ее провести без того, чтобы Нидерланды не обеспечили "вылет заминированного" MH17.

"Если мы признаем, что это запланированная спецоперация, значит нести ответственность должны не только украинские спецслужбы, но и голландцы, которые выпустили со своей территории этот самолет", - пояснил специалист.

Он обратил внимание на недавнюю информационную бомбу от украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, который на своей платформе на ютюб-канале рассказал, как СБУ сфабриковала аудиозапись переговоров донецких ополченцев, а потом навязала ее голландскому следствию. Именно эта подделка сейчас фигурирует в качестве "доказательств" якобы вины бойцов ДНР в Гааге.

По мнению Антипова, голландский суд "покрывает истинных виновников, а истинные виновники – СБУ – предоставляют суду всякие отмазки и факты, которые на деле оказываются фикцией".

Нежелание Амстердама признавать настоящего "творца" гибели "Боинга" и искать реальные причины крушения лайнера связаны с тем, что властям Нидерландов, когда все вскроется, придется нести ответственность за трагедию.

Ранее сегодня "Утро.ру" сообщило, что голландский эксперт Эрик ван де Бик обвинил спецслужбы Незалежной в обмане всего мира, поскольку те предоставили фальшивые данные по авиакатастрофе. Кроме того, он утверждает, что прокурор Нидерландов, который руководит группой следователей по этому делу, покрывает обман Киева.