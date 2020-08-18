Версию о "втором" виновнике в деле MH17 разгромили

Версию о "втором" виновнике в деле MH17 разгромили
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Заявления о сговоре между Нидерландами и Украиной - лишь способ получить популярность, считает политолог

Независимый эксперт Юрий Антипов полагает, что между спецслужбами Украины и Нидерландами была договоренность. Из-за этого суд никак не может признать виновность Незалежной в крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе. 

Также Украина, по его мнению, могла специально предоставить в качестве доказательства обрезанный файл с аудиозаписью допроса командира ДНР Игоря Безлера, чтобы переложить ответственность на Россию, пишет "Ньюинформ". Также Антипов отметил, что рано или поздно правда о гибели MH17 всплывет наружу. 

Однако политолог Андрей Окара считает, что подобные заявления по поводу крушения "Боинга" – лишь попытка заработать популярность. Версию о сговоре между СБУ и Нидерландами нельзя рассматривать серьезно. 

В интервью URA.RU он отметил, что доказательства с украинской стороны не являются основными в деле – лишь дополнением. Окара говорит, что вокруг громких дел постоянно рождаются новые теории, но подобное, по его мнению – способ получить популярность на таких историях и собрать "лайки".

Евгения НАГОРСКАЯ

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