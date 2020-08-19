Версия голландского прокурора о гибели "Боинга" в Донбассе разбивается о факты

Панель приборов, расположенная в кабине пилотов "Боинга 777" горизонтально, должна бы иметь множественные повреждения от выстрела из ЗРК "Бук", но на панели МН17 их нет. Это доказывает, что версия Нидерландов о причинах крушения самолета в 2014 году в Донбассе не состоятельна, объявил технический эксперт Юрий Антипов.

Свои выводы он сделал на основании фотографий с места крушения. Ни них четко видна и уцелевшая приборная панель из кабины пилотов, и неповрежденные наушники командира воздушного судна.

"НИ ОДНОГО сквозного пробоя от роя летевших поражающих элементов ракеты "Бука", – подчеркнул Антипов.

В статье на канале "Яндекс.Дзен" автор напоминает, что осколки также чудесным образом обошли тела пилотов. Получается, это был или "неправильный" "Бук", или поражения самолета выстрелом из ЗКР не было вовсе. На вторую точку зрения наводит и медицинский манометр, найденный в вещах одного из погибших пассажиров МН17.

Самолет Малайзийских авиалиний рухнул в Донецкой области Украины в июле 2014 года. Киев обвинил к катастрофе ополченцев Донбасса, которые якобы сбили лайнер из предоставленного им Россией ЗРК "Бук". Прокурор Нидерландов, возглавивший международную следственную группу, согласился с этой версией. Спустя годы в Нидерландах продолжают на ней настаивать, хотя признают, что в тот день радары не фиксировали пусков ракет в указанной зоне, пишет "Царьград".

Независимый эксперт Антипов отметил, что МН17 был взорван изнутри. Ранее он доказывал свою точку зрения с помощью кресла.