Специалист проанализировал эксперимент "Алмаз-Антея"

Повреждение кресла пилота рухнувшего в июле 2014 года в степях Донбасса малайзийского "Боинга" MH17 свидетельствуют о том, что самолет не был сбит ракетой из ЗРК "Бук", как утверждает совместная следственная группа (ССГ). Об этом написал независимый технический эксперт Юрий Антипов, который пытается доказать, что на самом деле на борту произошел взрыв.

Российский специалист обратил внимание на неисправность металлических салазок, по которым движется кресло пилота. Изучая снимки обломков кабины, он обнаружил, что кресло сорвалось с салазок, однако полетело не вперед по ходу падения лайнера, а назад.

Между тем, если бы, как считает следствие, ракета "Бука" реально взорвалась возле кабины, то кресло с крепления не вырвало бы. Это было подтверждено во время эксперимента "Алмаз-Антея". Такое могло произойти именно в случае взрыва внутри "Боинга". Значит, ракета к данной трагедии не имеет отношения.

"Кресло КВС оказалось еще в полете сорванным и отброшенным назад и вправо. Могла ли это сделать ракета "Бука", взорвавшаяся над кабиной? Очевидно, что нет", – приводит суждение эксперта блогер Сергей Григорьев на своей странице в "Яндекс-Дзен".

Напомним, Антипов ведет собственное расследование авиакатастрофы "Боинга" MH17, рухнувшего 17 июля 2014 года в районе боевых действий под Донецком. На днях специалист развенчал версию обстрела самолета ракетой "Бук" на примере маленького стального предмета, к которому приплавилось стекло кабины лайнера. Он полагает, что это цирконий, но не от "Бука" или остекления кабины, как заявляют следователи, а часть жидкокристаллического монитора с консолей системы управления "Боингом". А повреждения они получили в результате взрыва внутри борта, убежден Антипов.