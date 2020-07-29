Российский специалист продолжает развенчивать утверждение следствия о попадании "Бука" в самолет над Донецком

Нидерландские следователи, которые настаивают на том, что малайзийский "Боинг" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом был сбит ракетой ЗРК "Бук", в качестве одного из доказательств своей версии внесли в дело некий стальной элемент, к которому приплавилось стекло кабины самолета. Речь идет о цирконии. Голландцы считают, что это кусочек металла от ракеты, пробившей остекление, которое также содержит цирконий. Однако прилипшая частица исключительно от "Бука", поскольку якобы данный металл не присутствует в иных элементах лайнера.

С этим не согласен независимый технический эксперт Юрий Антипов, который убежден, что на борту произошел взрыв, о чем "Утро.ру" ранее писало. По словам эксперта, очередная часть его расследования должна "выбить костыли, на которые опираются эти усталые от шестилетней ходьбы по кругу немощные ходоки".

Российский специалист заметил, что на консолях системы управления "Боингом" размещены жидкокристаллические мониторы. Часто газоразрядные лампы покрывают цирконием.

"А это значит, что вылетевшие из консоли осколки могли пробить ЖК-мониторы с расположенными в них газоразрядными лампами, на стеклянных стенках которых осел эмиссионный цирконий", – цитирует Антипова Сергей Григорьев в "Яндекс. Дзен".

При этом специалист однозначно не берется утверждать, что вышеозначенный металл содержался в лампах подсветки ЖК-мониторов МН17, однако такой вариант имеет место быть. Но и утверждение голландской стороны можно посчитать лишь на 50%, "что цирконий был в кабине только в составе стекол остекления кабины", констатировал Антипов.

Ранее другой оппозиционный авиационный эксперт Вадим Лукашевич в интервью скандальному украинскому журналисту Роману Цимбалюку заявил, что, по его мнению, в Донбасс из РФ в июле 2014 года якобы прорывалось два российских комплекса "Бук". Второй не смог въехать из-за того, что на границе для него не нашлось второго трака с тягачом.