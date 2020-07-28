Российский оппозиционный политолог раскрыл "данные", почему на Украину не попал еще один ЗРК

В июле 2014 года в объятый гражданской войной Донбасс должны были попасть как минимум два зенитных ракетных комплекса "Бук", однако для второго не нашлось тягача. Об этом в интервью скандальному украинскому журналисту Роману Цимбалюку поведал российский независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич. Таким образом он прокомментировал дело о гибели малайзийского "Боинга" MH17.

Запись диалога размещена на ютюб-канале.

Лукашевич утверждает, что информацию о втором российском ЗРК якобы подтвердили следователи международной группы. Эта машина не смогла перебраться через границу по техническим причинам, заявил оппозиционный политолог.



"Пытались перебросить два "Бука", но там же как... Наши воинские части, автобат, доставляют технику до границы, она переходила "зеленку" своим ходом, на гусеницах, а дальше нужно было ставить на другой трак", – заявил Лукашевич.

По его словам, ополченцев смогли найти "известный трак с тягачом, белой кабиной Volvo" (снимок этой машины украинские пользователи активно распространяли в 2014 г. по всем соцсетям – ред.), который якобы был отобран у местного предпринимателя.

"То есть не нашлось второго трака, поэтому зашла только одна установка", – считает эксперт.

"Бук", из которого, как полагают следователи, был сбит "Боинг", "вышел 21-23 июня из-под Курска, из поселка Маршала Жукова, и дошел до Миллерово", уверяет Лукашевич.

По мнению несостоявшегося конструктора российских "сушек", гибель почти 300 человек на борту MH17 "спасла Украину от масштабной интервенции", что было бы еще хуже.

Напомним, в марте текущего года в Гааге открылись предварительные слушания (а не суд, как заявляет в интервью Лукашевич) по делу о крушении в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур.

Процесс идет в отношении россиян Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. По версии следствия, эти граждане имеют отношение к перемещению "Бука"-убийцы. Сейчас слушания перенесены на 31 августа.

"Утро.ру" ранее писало, что председательствующий судья позволил повторно запросить у США спутниковые снимки района падения "Боинга", а также заслушать специалистов "Алмаз-Антея". Об этом потребовала сторона защиты Пулатова.