Снимки разрушенной кабины пилота говорят о несостоятельности версии попадания ракеты "Бук"

Сразу после крушения малайзийского "Боинга" MH17 летом 2014 г. в небе над воюющим Донбассом с места падения лайнера были ликвидированы доказательства взрыва на борту. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Он доказал несостоятельность версии о попадании ракеты "Бук" по самолету на примере фотографии разрушенной кабины пилота. Снимок раскрывает истинную причину того, что произошло в кабине в первые секунды гибели MH17.

Специалист обратил внимание на кусок стекла в углу оконной рамы, который пробила планка. Он отметил, что тяга в приводе механизма очистки стекла находится в кабине пилота под лобовым остеклением внутри приборной консоли. На снимке можно увидеть ореол из копоти, который сформировался вокруг пробитого тягой отверстия.

Однако, по словам специалиста, после того, как лайнер рухнул, на нем не зафиксировано возгорания. Таким образом, планка пронзила стекло еще в полете после взрыва в кабине пилота, полагает Антипов. В результате подрыва копоть вырвалась наружу через образовавшееся отверстие.

Антипов считает, что попадание ракеты "ни при каких условиях" не могло сорвать консоль механизма привода "дворников", а внутренний взрыв как раз и привел к таким последствиям.

"Вот так. Ну что, теперь пришло время и мне посмеяться над всякого [рода] "экспертами", – цитирует эксперта блогер Сергей Григорьев на своем канале "Яндекс. Дзен".

Также Антипов уверен, что на борту было два взрыва.

Кроме того, добавил он, фотографии были сделаны сразу после падения "Боинга" на землю, однако на более поздних снимках тяги в стекле уже не видно. Отсюда можно сделать вывод: на месте крушения поработал специалист, знавший о причинах катастрофы. Он и "подчистил" неудобные улики, хотя и "опоздал" с этим, а поэтому и "проиграл", констатировал Антипов.

Ранее сегодня "Утро.ру" привело мнение другого технического эксперта Дмитрия Конаныхина, который считает, что "Боинг" взорвался в результате наведения ракет на него с украинской радиотехнической станции "Кольчуга". При этом он также отрицает возможность сбития лайнера ополченцами Донбасса.

