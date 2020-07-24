Эту технику применяла Грузия против РФ в 2008 году

Малайзйиский "Боинг", потерпевший в июле 2014 года крушение над Донбассом, взорвался в результате наведения боевых снарядов с украинской радиотехнической станции "Кольчуга". Такое заявление сделал техэксперт Дмитрий Конаныхин.

"Кольчуга" способна фиксировать сигналы с других радаров. Она использовалась против российских ВКС в 2008 году во время событий в Грузии. В то время комплексы применялись грузинской стороной вместе с НАТО. Эксперт уверен, что "Кольчугу" задействовали и на Донбассе. Конаныхин отметил в эфире своего канала на Youtube, что в ходе выступления министерства иностранных дел ФРГ было заявлено о том, что в момент катастрофы в небе пролетели два военных судна АВАКС.

Нидерландская сторона настаивает на версии, согласно которой самолет был взорван после попадания ракет из "Бука". Специалист объяснил, что такой вариант событий как раз предполагает причастность к катастрофе украинских военных с использованием "Кольчуги", отмечает РИА ФАН.

Эксперт добавил, что версия о том, что к инциденту причастно ополчение ДНР, не соответствует действительности.

Ранее специалист Юрий Антипов заявил, что взрыв малайзийского "Боинга" произошел по вине украинской стороны, которая сбила судно с помощью "Буков".

