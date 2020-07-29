Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт

Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы

Киев продолжает заниматься созданием несуществующих фактов по малайзийскому "Боингу", рухнувшему в Донбассе в 2014 году. Такое заявление сделал военный корреспондент Семен Пегов.

Эксперт отметил, что у следственной стороны, которую возглавляют Нидерланды, до сих пор отсутствует доказательная база по громогласным заявлениям о мифическом использовании "Буков" российской стороной.

Ранее авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что в 2014 году на восток Украины якобы планировалась переброска двух ЗРК "Бук", но один из комплексов пришлось оставить из-за того, что не получилось найти тягач. А если бы план сработал, то могли погибнуть тысячи людей.

По словам Пегова, такого рода заявления являются однотипной "шестилетней мантрой". То и дело появляются различного рода аудиозаписи, при расшифровке которых напрашиваются совершенно иные выводы. Нередко вдруг находятся новые "Буки", которые никто не довез.

"Ну так и что? Как то, что он не доехал, доказывает чью-либо вину?" – спросил эксперт.

Пегов отметил: нет окончательной уверенности в том, что самолет сбил именно "Бук", а не модернизированная "Печора" ВСУ. Сторона обвинения в принципе не учитывает свидетельские показания, а клеветнические измышления вокруг трагедии – не что иное, как попытка отвести внимание от действительных виновников произошедшего, сообщает НА "Харьков".

Ранее техэксперт Дмитрий Конаныхин заявлял, что "Боинг" могли сбить ВСУ по наводке украинской радиотехнической станции "Кольчуга".

Егор МАЛКОВ

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