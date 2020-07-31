Руководству Незалежной поставили в пример действия Тегерана

Украина должна пойти по стопам Ирана и выплатить компенсации родственникам жертв сбитого военными ВСУ малайзийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, а также возместить ущерб за сам лайнер и за потерю имиджа авиакомпании. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков.

При этом он отметил, что самолет был сбит по неосторожности.

"Все эти компенсации, конечно, должны быть выплачены цивилизованным государством", – сказал "ПолитЭксперту" спикер.

По его словам, Тегеран почти сразу признал свою вину в том, что утром 8 января случайно иранские военные поразили ракетой "Боинг" "Международных авиалиний Украины", а теперь ведет переговоры с Киевом о возмещении ущерба. Это может послужить для властей Незалежной хорошим примером, чтобы выплатить компенсации семьям погибших малайзийского борта. Однако сейчас такого шага от Украины не стоит ожидать, считает эксперт.

"Произойдет это только после того, как будет ликвидирован нынешний террористический режим. Те, кто сбили "Боинг", являются убийцами, но они находятся у власти. Даже включены в расследовательскую группу суда Нидерландов", – подчеркнул Марков.

Он добавил, что на сегодняшний момент Киев пытается в крушении самолета под Донецком обвинить кого угодно, но не себя. Также политолог прокомментировал недавнее заявление российского независимого авиаэксперта Вадима Лукашевича о том, что "Боинг" MH17 должны были "сбивать" два наших "Бука".

Марков посоветовал не воспринимать подобные речи серьезно, поскольку это просто болтовня.

Напомним, накануне стало известно, что Тегеран согласился выплатить компенсацию за крушение украинского самолета. "Однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", – приводит РИА "Новости" слова представитель МИД Ирана Аббаса Мусави.