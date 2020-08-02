Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
В расследовании дела сбитого над Донбассом "боинга" MH17 новый поворот – в словах западного авиаэксперта углядели подозрительные детали.
Версия о том, что малазийский "боинг" был сбит российской ракетой "Бук" активно отстаивается украинской стороной. Настаивают, что огонь шел именно со стороны России, в результате чего произошло крушение пассажирского лайнера, которое привело к гибели всех людей, находящихся на борту.
Как пишет блогер Сергей Григорьев, один из его знакомых посоветовал ему посмотреть выступление по поводу MH17 одного из проукраинских экспертов в Израиле – его имя он раскрывать не стал. Однако его заинтересовало высказывание об интересах Украины в этом вопросе.
"Буквально он ляпнул следующее – "трагедия 298 человек на борту Boeing 777 спасла Украину от масштабной интервенции, все было бы гораздо хуже", – отмечает он.
Григорьев указывает, что это можно считать "явкой с повинной". Тем не менее, следствие упорно закрывает глаза на этот мотив Украины, считает блогер.
Эксперты полагают, что Украина причастна к крушению "боинга", но отказывается признавать свою вину. В будущем ей придется ответить перед родными погибших так, как это сделал Тегеран.
Досрочно отправиться на заслуженный отдых могут россияне с опасной и тяжелой профессией
Однако американцы побоятся пойти на такой страшный шаг