Заявления проукраинского эксперта по делу назвали "явкой с повинной"

В расследовании дела сбитого над Донбассом "боинга" MH17 новый поворот – в словах западного авиаэксперта углядели подозрительные детали.

Версия о том, что малазийский "боинг" был сбит российской ракетой "Бук" активно отстаивается украинской стороной. Настаивают, что огонь шел именно со стороны России, в результате чего произошло крушение пассажирского лайнера, которое привело к гибели всех людей, находящихся на борту.

Как пишет блогер Сергей Григорьев, один из его знакомых посоветовал ему посмотреть выступление по поводу MH17 одного из проукраинских экспертов в Израиле – его имя он раскрывать не стал. Однако его заинтересовало высказывание об интересах Украины в этом вопросе.

"Буквально он ляпнул следующее – "трагедия 298 человек на борту Boeing 777 спасла Украину от масштабной интервенции, все было бы гораздо хуже", – отмечает он.

Григорьев указывает, что это можно считать "явкой с повинной". Тем не менее, следствие упорно закрывает глаза на этот мотив Украины, считает блогер.

Эксперты полагают, что Украина причастна к крушению "боинга", но отказывается признавать свою вину. В будущем ей придется ответить перед родными погибших так, как это сделал Тегеран.