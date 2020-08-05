Известный российский интернет-ресурс отредактировал один из постов спикера

Независимый технический авиаэксперт Юрий Антипов пожаловался на цензуру по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 на "Яндекс.Дзен". У интернет-ресурса появились претензии к последнему тексту-расследованию трагедии с самолетом в июле 2014 года в Донбассе. Речь идет о фотоснимках фрагмента тела пилота.

Специалист настаивает, что представленные кадры не были "неэстетичными или неэтичными". Он отметил, что в первой части своего расследования обратил внимание на повреждения подножек для ног летчиков, которые на них не находились. Однако сами ноги оказались без повреждений.

"Во второй части характером разрушения направляющих рельсов под креслом КВС показано, что в момент ЧП кресло пилота было отодвинуто от штурвала в дальнее положение. И это в полной мере соответствовало выводу в первой части исследования, что ноги КВС не находились на подножках у штурвала", – написал Антипов в "Фейсбук".

И вот к третьей части его исследования на странице Сергея Григорьева в "Яндекс.Дзен", где блогер регулярно публикует материалы эксперта, у ресурса возникли вопросы.

Специалист попытался разобрать снимок с изображением фрагментов тела погибшего пилота. На фото можно увидеть, что на одной ноге у мужчины тапок, а на второй – ботинок.

Данную странность Антипов объяснил тем, что во время долгого перелета летчик, возможно, переобулся в более удобные тапочки. Но в какой-то момент что-то вынудило его начать менять обувь.

"Я предполагаю, что на борту возникла непонятная ситуация, и часть экипажа подошла к кабине для ее обсуждения с КВС. Тот передает управление самолетом первому офицеру и, отодвинув кресло, переобувается, чтобы выйти к экипажу в нормальном (не домашнем) виде. Не успел переобуться... Слева внизу от него раздается взрыв. Взрывная волна срывает кресло с направляющих вместе с КВС", – отметил авиаэксперт.

В связи со сложившейся цензурной ситуацией, специалист решил в своих материалах опираться на технические аспекты и пока использовать снимки погибших. Одновременно, надеется он, такие "говорящие" факты заложат долю скепсиса в умах людей, которые ранее доверяли результатам расследования голландских следователей. И на всякий случай дал ссылку на изучаемые им фотографии в ЖЖ.

