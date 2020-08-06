Амстердаму указали на то, что главные участники судебного процесса - Украина и США

Власти Нидерландов уже шесть лет безуспешно пытаются установить причины крушения малайзийского "Боинга" MH17 в зоне военных действий в Донбассе в июле 2014 г. Зато, не дождавшись начала суда по существу дела, выдвинули новый иск против России, что приведет к затяжному характеру процесса. Такой прогноз дал военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск, полковник Сергей Хатылев.

По его словам, официальный Амстердам безосновательно пытается обвинить в этой катастрофе Москву, не обращая внимание на важные факты.

"Здесь главные участники – это не Россия и Нидерланды. Здесь задействованы Украина и США, которые не выдают информацию по снимкам со спутников, а также другую информацию, которая у них имеется. Это всем понятный процесс, он многосторонний, многоступенчатый", – цитирует полковника издание Nation News.

Он считает, что происходящее вокруг расследования – это заранее спланированный сценарий. Сначала была фаза обвинений в сторону РФ, сейчас они оформляются в судебном порядке.

По мнению эксперта, новый иск Нидерландов против России лишь затянет на несколько лет процесс разбирательства по делу MH17, поскольку Москва будет защищать себя от беспочвенных обвинений, представив свои аргументы. Амстердаму укажут на то, что Киев, вопреки правилам, не закрыл небо над зоной проведения боевых действий в своей стране, а значит не обеспечил безопасность полетов.

"Это же не было территорией России. Возникнут встречные обвинения. Все это будет иметь затяжной характер", – констатировал Хатылев.

Напомним, 10 июля "Утро.ру" сообщало о том, что голландский кабмин решил поддержать семьи погибших в авиакатастрофе 17 июля 2014 г. под Донецком и подать иск к Российской Федерации. Позже немецкое издание Heise написало, что из-за этого решения разгорелся скандал между правительством и прокуратурой Нидерландов. В статье отмечалось, что доказательства следственной группы слабы, не удалось идентифицировать тех, кто действительно проводил стрельбу по самолету.

