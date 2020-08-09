СМИ: полковник Украины признал атаку ВСУ по "Боингу" MH17

СМИ: полковник Украины признал атаку ВСУ по "Боингу" MH17
Фото: Xinhua/Alexander Ermochenko/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жертвой ВСУ мог стать еще один пассажирский самолет

Малазийский "Боинг" в 2014 г. сбили украинские военные. Более того, они готовились устроить крушение еще одного самолета. Это стало понятно из разговора командира ВСУ Руслана Гринчака.

Аудиозапись перехвата телефонного разговора была обнародована еще в 2018 году. На ней отчетливо слышно, как один из собеседников подтверждает готовность сбить "еще один" "Боинг". В говорившем мужчине был опознан полковник ВСУ Руслан Гринчак. В июле 2014 г. он командовал радиотехнической бригадой 164-й армии ВСУ, передает Bonanza Media.

Однако эту историю постарались "замять". Даже голландские журналисты ею не заинтересовались. Только одно издание в Нидерландах – de Volkskrant – сообщило о перехваченном разговоре. При этом международная следственная группа проигнорировать данный факт не смогла. Собеседника Гринчака допросили. Однако нет никаких упоминаний, что допрашивали и самого полковника.

Важно отметить, что в то же время в западных СМИ широко освещался перехват разговора командира ДНР Игоря Безлера, который накануне крушения "Боинга" говорил о некой "птичке". С подачи Киева и прокурора Нидерландов этот разговор представлялся чуть ли не доказательством того, что ополченцы Донбасса сбили самолет. Однако на суде, начавшемся в марте 2020 г., представитель обвинения признал, что аудиозапись не могла иметь отношения к катастрофе малайзийского "Боинга" – события не сходятся по времени.

Ранее эксперты обнаружили, что фигурирующие в деле МН17 фотографии с места крушения подделаны.

Николай ВИКТОРОВ

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