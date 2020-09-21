Курс рубля
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
- Евро достиг 90 рублей
О том, что в действительности произошло в 2014 году во время катастрофы с "Боингом" над Донбассом в нидерландском суде не расскажут – это не выгодно странам-участникам процесса, считает технический эксперт Юрий Антипов.
Он заявляет, что расследование, проведенное по этому делу уже много раз дискредитировало себя. За шесть лет так и не было предоставлено доказательств, объясняющих, что в действительности произошло в тот момент, считает эксперт.
Антипов уверяет – на ближайшем заседании в суде в Гааге так и не найдутся объективные причины трагедии. Во-первых, ни одна из официальных сторон в этом не заинтересована. США и Украина, которые, по утверждению эксперта, стоят за трагедией не хотят раскрытия сведений об спецоперации, поскольку тогда они продемонстрируют всему миру неблаговидную роль собственных спецслужб.
Во-вторых, в обнародовании истинной версии крушения не заинтересованы и в Европе.
"Почему? Да потому, что крошки с барского стола в виде санкций против России попали и к ним в рот. В полном соответствии с народной молвой: мне хорошо уж тем, что соседу плохо",
– приводит его слова издание NI.
Антипов полагает, что "Боинг" упал из-за взрыва на борту самолета. Голландцам не выгодно озвучивать эту версию, поскольку тогда появятся вопросы, откуда на борту самолета бомба. Вероятнее всего, отмечает эксперт, что ее положили до вылета – а отправлялся борт из голландского аэропорта Схипхолл. Из-за этого Голландия также должна нести ответственность за крушение.
Ранее Антипов указал на невозможность стрельбы по "Боингу" MH17 "Буком", который, по предположениям, сбил самолет.
Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике
Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"