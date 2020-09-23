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Техэксперт Юрий Антипов заявил, что видеокадры СБУ, якобы подтверждающие факт применения ЗРК "Бук", покидающего на снимках территорию Незалежной после трагедии с малайзийским "Боингом" в Донбассе, на деле сфальсифицированы. Специалист обратил внимание на абрикосовое дерево на фото, увидев ряд несостыковок.
В самой СБУ утверждают, что кадры были сделаны шесть лет назад – в 2014 году. А для того, чтобы точно определить место, с которого оператор снимал происходящее на камеру, Антипов применил обратную съемку, ориентируясь с помощью столба с фонарем и рекламного щита.
Он установил, что во время съемки оператор украинских спецслужб занял место у забора. А видеозапись снималась совсем с иной позиции – с третьего этажа одного из жилых домов в Луганске. Окно этой квартиры как раз попало в оптическую ось от фонарного столба к щиту.
У того дорожного участка, где проезжает "Бук", находится дерево – его листья попали в кадр. Речь идет о растущем абрикосе. Видеозапись СБУ, снятая перед окном, как раз расположенном у абрикоса, была сделана в июле 2016 года. На дереве не растут плоды – хотя в Киеве заявляют, что все было снято на камеру 18 числа – трагедия MH17 произошла днем ранее. А значит плоды, по версии Антипова, должны были созреть к тому моменту.
Однако на показанной украинскими спецслужбами записи нет никаких плодов. По этой причине эксперт делает вывод о том, что видео было снято раньше середины июля, передает New Inform.
Ранее Антипов доказал отсутствие возможности стрельбы из "Бука" по малайзийскому судну.
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