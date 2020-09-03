Доцент МГУ им М. В. Ломоносова рассказал о новшествах, которые могут "подарить" предстоящие выборы

Сегодня прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований, во время которого обсудили предстоящие выборы. Эксперт Григорий Казанков заявил, что, по его мнению, одним из нововведений станет увеличение числа фракций в законодательных органах субъектов Российской Федерации.

"Во всех законодательных органах субъектов, куда проходят сейчас выборы, будет пять и больше прошедших партий, пять и больше фракций", – подчеркнул Казанков.

Доцент также добавил, что подобная ситуация может повториться и при выборах в Государственную Думу 2021 году.

К слову, не исключается и тот вариант, что в некоторых органах число фракций достигнет 7, поскольку сейчас в политической системе существуют те, кого не устраивают основные парламентские партии и их политические программы. Теперь, уверен эксперт, когда появилась новые возможности не выбирать меньшее из двух зол, "этими возможностями будут пользоваться".

Коллегу поддержал директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он рассказал, что партии КПРФ и "Справедливая Россия" теряют поддержку избирателей, потому что тратят силы и время на борьбу с другими партиями, а не на то, чтобы завоевать доверие электората.

Противоположной точки зрения придерживается Евгений Минченко, который считает, что о кризисе парламентских партий говорить еще рано.

"Коммунистов [КПРФ] и ЛДПР я бы со счетов не сбрасывал", – заявил глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

Однако в конечном итоге все эксперты сошлись в том, что партийная система нуждается в обновлении.

Напомним, что единый день голосования пройдет 13 сентября. Также ЦИК установила два дополнительных дня – 11 и 12 сентября.