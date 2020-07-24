Растянуть выборы решили из-за распространения коронавирусной инфекции

В этом году единый день голосования назначен на 13 сентября – эту дату переносить не будут, однако планируют добавить еще два дополнительных дня. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы пройдут с 11 по 13 сентября включительно, указывает РИА "Новости".

Принять участие в выборах смогут 41 партия, из которых девять поучаствуют в выборах в Госдуму.