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В этом году единый день голосования назначен на 13 сентября – эту дату переносить не будут, однако планируют добавить еще два дополнительных дня. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Выборы пройдут с 11 по 13 сентября включительно, указывает РИА "Новости".
Принять участие в выборах смогут 41 партия, из которых девять поучаствуют в выборах в Госдуму.
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