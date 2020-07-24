Пройдет в три дня: объявлены даты единого российского голосования

Растянуть выборы решили из-за распространения коронавирусной инфекции

В этом году единый день голосования назначен на 13 сентября – эту дату переносить не будут, однако планируют добавить еще два дополнительных дня. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. 

Выборы пройдут с 11 по 13 сентября включительно, указывает РИА "Новости". 

Принять участие в выборах смогут 41 партия, из которых девять поучаствуют в выборах в Госдуму. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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