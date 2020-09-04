Численность населения станет меньше из-за падения рождаемости

К 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек, и это без учета последствий пандемии коронавируса. Прогноз сделал директор Университета здоровья населения штата Вашингтон Али Мокдад.

По словам специалиста, дело в коэффициенте рождаемости: старшие поколения будут умирать, а молодых станет меньше. На это в том числе влияет и уровень образования, ведь женщины, которые стремятся построить карьеру, рожают детей позже, пояснил американский ученый РИА "Новости".

Автор научного прогноза по численности населения Земли добавил: модель исследователи выстроили до вспышки коронавируса, которая, несомненно, внесла изменения в положение дел в мире, передает "Царьград". Таким образом, вместо 106 миллионов через 80 лет россиян может стать еще меньше.

Несмотря на это, ситуация все же не изменится сильно, так как жертвами инфекции чаще всего становятся пожилые люди, у которых уже не будет детей. То есть на рождаемость пандемия не повлияет, разве что отсрочит привычный ход жизни на несколько лет, рассказал Али Мокдад.

Показатели смертности в России за 2019 год стали самыми высокими за последние 11 лет. При этом рождаемость упала: в прошлом году на свет появились на 102,6 тыячи человек меньше по сравнению с предыдущим.