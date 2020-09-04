Остатки яда были обнаружены в бутылке с водой

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники написало, где удалось найти признаки отравления в организме Алексея Навального. По их данным, отравляющие вещества были не только в крови, моче, но и на коже оппозиционера.

Также специалисты провели исследования бутылки с водой, которую пил Навальный в самолете. Они указали, что найти следы яда удалось и там, однако полагают, что это не связано с отравлением напрямую – оппозиционер мог пить воду уже после того, как в его организм попал яд, из-за чего частички проникли внутрь, сообщает РИА "Новости".

Как сообщили журналисты, для того, чтобы прийти к четкому выводу об отравлении, специалистам понадобилось несколько дней исследований. В результате они не сомневаются: Навальный, по их версии, контактировал с ядом из группы "Новичок".

В Берлине заявили, что получили запрос от российской Генпрокуратуры по Навальному, который был отправлен в понедельник, сейчас он изучается. Пока МВД России продолжает доследственную проверку по делу.

Сергей Лавров отметил, что все происходящее слишком напоминает ситуацию со Скрипалями – тогда Лондон аналогичным образом представил странам ЕС свои данные.

"Нам по ситуации с Навальным скрывать нечего. Мы подходим к заявлениям Запада по Навальному скептически, ждем фактов", – отметил он.

Берлин обещает в ближайшее время передать России ответ по случившемуся. До сих пор никаких данных по делу от Германии нет. В российском посольстве заявили, что задержка с ответом связана с позицией МИД ФРГ.

"Посмотрим, какие факты будут предоставлены, но само поведение, выдвижение таких высокомерных аррогантных требований, да еще в таком тоне, который себе позволяют наши партнеры, я считаю, говорит о том, что они кроме искусственно нагнетаемой патетики пока мало что могут предъявить", – заключил Лавров.