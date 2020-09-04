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В Подмосковье приняли решение продлить "желтый" уровень погодной опасности.
Причиной этому стал сильный и порывистый ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Ограничения сохранятся до позднего вечера пятницы, особую опасность представляют порывы юго-восточного ветра, которые могут достигать 15 м/с, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В целом, сегодня, 4 сентября, в Подмосковье было облачно и без осадков, а воздух прогрелся до 24 градусов.
Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз до конца недели.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля