Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду

В Подмосковье приняли решение продлить "желтый" уровень погодной опасности.

Причиной этому стал сильный и порывистый ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Ограничения сохранятся до позднего вечера пятницы, особую опасность представляют порывы юго-восточного ветра, которые могут достигать 15 м/с, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В целом, сегодня, 4 сентября, в Подмосковье было облачно и без осадков, а воздух прогрелся до 24 градусов.

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз до конца недели.