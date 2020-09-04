Экологи бьют тревогу

Исследователи обнаружили у арктических берегов Канадского архипелага скопления джинсы. Они накапливались в водах Великих озер и других водоемов. Выяснилось, что остатки от джинсов составляют около четверти ото всех микроволокон, которые нашли у берегов.

Исследователи заявили, что чаще всего волокна попадают в воду во время стирки, а после вместе со сточными водами уходят в мировой океан. За один цикл изделие может потерять тысячи волокон, пишет МИР24.

Также отмечается, что сама по себе джинса состоит из натуральных материалов, но для того, чтобы она прослужила человеку дольше, ее обрабатывают химически. Защитники природы полагают, что джинсовая ткань может нанести серьезный вред экологии.