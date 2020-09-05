Многодетные семьи суперфиналистов конкурса "Лидеры России 2020"

Среди суперфиналистов конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – более 70% семейных людей, из них 29 многодетных родителей

У 22 участников – по трое детей, у 5 – по четверо, у одного – пятеро, а у суперфиналистки из Пензы – 17 дочерей и сыновей. Многодетных отцов – 26, многодетных мам – трое.

Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" пройдет 6-7 сентября этого года на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего – 300 человек. По результатам суперфинала третьего сезона конкурса "Лидеры России" будут выбраны 100 лучших управленцев страны 2020 года.

Суперфиналист конкурса "Лидеры России" от Приволжского Федерального округа, исполнительный директор АНО "Квартал Луи", Член Президиума Генерального Совета Партии Единая Россия (сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества), сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области Мария Львова-Белова из Пензы является матерью 17 детей – из них 5 рожденных, 4 приемных и 8 – недееспособных ребят с инвалидностью под опекой.

Мария выросла в многодетной семье и была старшей из четверых детей. Еще в детстве она поняла, многодетные мамы уникальны и могут все успевать. И для нее воспитание 17 детей, работа, дом – все едино и неразрывно. Четверо приемных детей и восемь ребят под опекой появились в семье в процессе работы –девушка руководит некоммерческой организацией "Квартал Луи", которая сопровождает молодых людей с инвалидностью, помогает им жить, учиться и работать. "Раньше их перспектива была ограничена – после 18 лет они попадали в дома престарелых, но сейчас своими проектами мы пытаемся поменять эту систему во всей России", – подчеркивает Мария. Ежегодно "Квартал Луи" оказывает помощь более 600 людям.

Ребята, находящиеся под опекой матери-героини, являются непосредственным участниками данного проекта, а кровные и приемные дети – активные волонтеры, которые помогают ей в самых разных направлениях. Был период, когда они принимали участие в стройке арт-поместья "Новые берега" – проект Марии Львовой-Беловой, предназначенный для реализации стартапов активных лидеров с инвалидностью. Также по ее инициативе были созданы еще два проекта: "Дом на Березовском" для молодых людей с инвалидностью, являющихся сиротами и выпускниками детских домов, и "Дом Вероники" – активный пансион для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения.

Сейчас во время подготовки к суперфиналу конкурса "Лидеры России 2020" семья поддерживает финалистку. Для своих детей она уже лидер и победитель, гордость и пример для подражания. За две недели до суперфинала Мария с мужем Павлом взяли под опеку 18-летнего Андрея, призера Параолимпийских игр в Дубае по пауэрлифтингу. Андрея ждал психоневрологический интернат, но Мария забрала его под опеку, чтобы дать ему другое будущее. Так в семье Львовых-Беловых стало 17 детей. Как подчеркивает Мария, самое главное в их семье – очень теплые отношения с мужем. Год назад Павел был рукоположен в сан священника.

"Наше единение дает нашим детям уверенность в завтрашнем дне и уверенность в том, что они любят и любимы, что у них есть родители, которые в любой момент будут рядом. Все наше воспитание заключается в любви к ним. Я не сторонник длинных разговоров. Я сторонник объятий. Каждую свободную минуту я кого-то из своих детей обнимаю, потому что понимаю, что самое главное для них – чувствовать тепло родителей. Любовь, уважение, служение нашей семьи и каждого в отдельности – это является нашим счастьем", – делится секретом воспитания детей Мария.

Суперфиналист от Южного Федерального округа конкурса "Лидеры России 2020", директор АНО "Агентство поддержки и развития" Тарас Тохтамышев из Ростова-на-Дону – отец троих детей. Тарас является также организатором конкурса в своем регионе "Лидеры Дона". Он видит огромный потенциал для жителей Ростовской области, ведь в конкурсе принимает участие более 7500 человек, есть как активные школьники, студенты, пенсионеры, так и представители госслужбы, и предприниматели.

Тарас Тохтамышев участвует в конкурсе уже второй раз – в финал "Лидеров России" 2018-2019 г.г. он не прошел, но не сдался. Проанализировав ошибки, спустя год директор компании вышел в суперфинал. По словам Тараса, он сделал несколько выводов: подготовка – это ключ к успеху, нужно правильно оценивать и распределять собственные возможности, мотивировать самого себя. Также нужно проделывать работу над стрессоустойчивостью – в чем ему помогает опыт многодетного отца. Со своей женой Тарас в браке 16 лет. У пары растут две дочери (11 и 8 лет) и сын (3 года). Дети подкрепляют стремление отца быть лидером, они мотивируют его к высоким достижениям.

"Рождение каждого ребенка было для меня новым стартом, новым толчком к достижениям. Дети – сильнейшая мотивация и, несмотря ни на что, отдых. Многие считают, что многодетная семья – это сложно. На самом деле, это действительно сложнее, чем один ребенок, но, с другой стороны, мотивация расти тоже увеличивается в три раза. Моя семья – моя самая сильная поддержка, в том числе в подготовке к конкурсу "Лидеры России", именно благодаря им я не останавливаюсь и всегда делаю следующую попытку", – отметил Тарас Тохтамышев.

Суперфиналист конкурса "Лидеры России 2020" от Центрального Федерального округа, главный врач ООО "Клиника Современной Медицины", член Российской ассоциации репродукции человека Ольга Петрова из Иваново – мама троих дочерей.

По специальности Ольга врач-педиатр и эмбриолог. На выбор профессии большое влияние оказали ее родители. После окончания ВУЗа она защитила кандидатскую диссертацию и открыла с нуля два крупных многопрофильных медицинских центра в г. Иваново. В рамках задания "Сердце Лидера" конкурса "Лидеры России" педиатр создала в родном городе проект "Центр грудного вскармливания", который направлен на формирование мотивации у беременных и родильниц к грудному вскармливанию ребенка. Как многодетная мать и врач, Ольга понимает, что здоровье ребенка во многом зависит от питания, которое он получает с рождения. К настоящему времени в проект привлечены волонтеры-медики, которые проводят просветительскую работу и распространяют памятки о пользе грудного вскармливания среди будущих мам.

Своих трех дочерей сейчас Ольга направляет в профессиональном пути. Все дети суперфиналистки на "отлично" учились в школе. Когда старшей дочери Ирине пришло время поступать в ВУЗ, мама предложила пройти профориентационное тестирование, после чего стало ясно, что девушка займется экономикой. Сейчас Ирине 30 лет, она замужем, работает финансистом в IT-компании и воспитывает сына, которому 2,5 года. Продолжает дело Ольги ее средняя дочь – Ульяна. "Неоднократно мы обсуждали профессию врача с точки зрения гуманизма, пользы для человека, морального удовлетворения. Профессия врача оказалась очень близка Ульяне, и она, мы уверены, сделала правильный выбор", – рассказывает врач. Ульяне 25 лет, на данный момент она учится в аспирантуре ФГБУ "НМИЦ им. В.И. Кулакова" по специальности акушерство и гинекология. В поиске будущей профессии находится младшая дочь София, ей 16 лет. Она выбирает из совершенно разных областей: международные отношения, медицина, морская биология, авиация. Супруг Ольги в прошлом летчик-истребитель.

"Мы помогаем детям определиться с будущей профессией с учетом их способностей, предпочтений, ожиданий. На собственном примере показываем особенности нашей работы, проводим семейные дискуссии на тему будущей профессии, подсказываем принцип выбора. Наши дочери абсолютно разные по характеру и темпераменту, но у всех правильные жизненные ценности, стремление к получению новых знаний и впечатлений, желание испытать себя в различных направлениях", – поведала счастливая мама трех дочерей.

Суперфиналист от Северо-Западного Федерального округа конкурса "Лидеры России 2020" Руслан Гулевич из Санкт-Петербурга – отец 5 детей.

Мать Руслана – филолог, отец – журналист, оба родителя сделали колоссальный вклад в развитие сына, заразили любовью к литературе. Отец с детства сочинял для него сказки, герои которых прожили с Русланом всё его детство. Сам он с интересом читал и читает до сих сказки различных народов и авторов. Они многому учат, считает суперфиналист, в том числе как применять модели лидерства в различных условиях.

"Это только так кажется, что в русских сказках Иван-дурак лежит на печи и ничего не делает. Но в определенный момент, изучив ситуацию, он собирается духом и делает свой ход. Часто ассиметричный. И побеждает! В наших сказках Иванушка всегда находит решение проблемы, а это важное качество настоящего лидера. Тем более, Иван – лидер с высоким социальным интеллектом – обычно исповедует модель мягкого лидерства, которая так востребована сейчас рынком", – отмечает Руслан.

Любовь к печатному слову остается с суперфиналистом по сей день – он стал сам писать и издавать книги. В 2019 году Руслан Гулевич издал первую книгу – сборник детских сказок "Ящик с ушами" – это истории, которые многодетный отец сочинял и рассказывал своим младшим сыновьям – Тимуру и Бориславу. Детям так понравились герои сказок, что они стали просить продолжения истории. Так Руслан решил выпустить книгу. Это образовательная сказка учит любознательности, открытости к сопереживанию, любви к животным, учит брать инициативу на себя. Часть тиража книги суперфиналист отдал на благотворительные цели малоимущим и многодетным семьям и готов продолжить эту практику. Во время подготовки к суперфиналу конкурса "Лидеры России 2020" у Руслана Гулевича родился 5-ый ребенок – дочь. Теперь суперфиналист – отец 2 дочерей и 3 сыновей.

"Мои дети – главный стимул в карьере. Я добиваюсь успехов в работе, чтобы мои дети росли счастливыми и могли полноценно развивать свой личностный потенциал. Кроме того, я хочу, чтобы они видели перед собой ролевую модель отца – сильного, доброго, с активной жизненной позицией. Они – главные читатели и критики моих книг", – говорит Руслан. Помимо детских книг он также издал книгу-биографию о легендарном советском боксере Викторе Рыбакове, 2 тома цифрового словаря-путеводителя, в котором он простым юмористическим языком объясняет сложные современные цифровые термины. А сейчас суперфиналист готовит к выходу уникальную книгу, где под соусом кулинарных рецептов белорусских блюд, которые ему передавались из поколения в поколение от его белорусских бабушек и дедушек, он говорит о любви к своей родине, культуре, дому и семье.

Большая семья и суперфиналистки от Сибирского Федерального округа конкурса "Лидеры России 2020", заместителя генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Дарьи Борисовой из Красноярска – она воспитывает 4 детей, младшему ребенку 1 год и 9 месяцев.

Главный секрет успеха Дарьи – не пытаться совмещать работу и материнство. Для нее совмещение – это компромисс, а, значит, и недостижение целей в полном объеме ни в одном из этих двух аспектов жизни. Многодетная мама расставляет приоритеты: бытовые заботы делегирует, общение с родными на первом месте. Дарья всегда проводит выходные вместе с мужем и детьми, они много путешествуют по России и миру. Один из семейных видов отдыха – катание на сноуборде.

Дарья Борисова с 20 лет работает в энергетике, еще в молодом возрасте своим трудом и упорством достигла определенных карьерных высот. Трудоспособность, быстрая обучаемость и инновационность, способность быстро принимать решения – те качества, которые позволили суперфиналисту занять руководящую должность в одной из крупнейших электросетевых компаний мира. И, конечно, немаловажно – поддержка семьи. Дети многодетной мамы интересуются ее успехами, сами являются примерами ответственности. Старшему сыну Даниилу скоро исполнится 17, отлично учится, в будущем планирует стать маркетологом. Второй сын – 13-летний Демид тоже отличник, увлекается математикой. Девятилетняя Дарина окружена заботой старших братьев. Самой младшей дочери Кире 1 год 9 месяцев.

"Большая семья – это больше поддержки, больше счастья, больше дружбы, больше положительных эмоций. В то же время больше ответственности. Но, честно, я уже не представляю, как можно жить иначе", – признается мама четверых детей.

Еще один суперфиналист от Центрального федерального округа конкурса "Лидеры России 2020", бизнес-консультант и лектор в НИУ ВШЭ в Высшей школе менеджмента и Высшей школе маркетинга, руководитель проекта в Mail.ru Group Андрей Облов из Москвы является отцом троих сыновей.

Родители Андрея привили ему понимание, что высшее образование является важнейшим шагом в развитии личности и достижении целей. Они никогда не требовали от суперфиналиста продолжить их профессиональный путь – инженеров и химиков, поэтому он выбрал карьеру менеджера и экономиста, закончил Экономический колледж при Московской государственной академия делового администрирования, закончил программу MBA в РАНХиГС. Уже более 12 лет Андрей помогает людям находить работу через интернет, строить карьеру и улучшать свою жизнь. Сейчас он руководит проектом в Worki (проект Mail.ru Group), который находит крупным работодателям среди тысячи вакансий кандидатов на их работу.

Андрей и его жена Елена воспитывают троих сыновей – Андрею 18 лет, студент МФТИ, Георгию 13 лет и Александру 3 года. Семейная пара в браке уже 21 год, и, на вопрос о секрете счастливой совместной жизни, суперфиналист отвечает, что главное – это любить друг друга и уметь искать компромиссы. На протяжении всего конкурса "Лидеры России" семья поддерживает суперфиналиста и желает ему победы. Андрей подчеркивает, что участие в "Лидерах России" – это пример, который является частью воспитания лидерства и стремления к постоянному развитию. Сыновья на примере отца, добившегося успехов в карьере и продолжающего учебу в 43 года, сами занимают активную жизненную позицию – участвуют в жизни классов, баллотируются в старосты, проводят в школах конкурсы и викторины.

"Быть многодетным отцом – это гордость и ответственность. Гордость не за себя, а в первую очередь за каждого из них. За любые их маленькие и большие победы, первый шаг, первое слово, хорошую оценку, победу в школьной олимпиаде. Это все радует больше, чем свои достижения. Ответственность за них, за их безопасность, за их будущее и настоящее, за их воспитание. Я также понимаю, что нужно делать жизнь вокруг себя лучше, трудиться на благо страны, вкладывать силу и энергию в ее развитие и благополучие, потому что она и для моих детей, и я хочу, чтобы они гордились ей, как и я. Надеюсь и вижу, что это получается", – рассказал о воспитании сыновей Андрей Облов.

Информационная справка

Конкурс управленцев "Лидеры России":

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия– страна возможностей" по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек "Наука" и 9 745 – на специализацию "Здравоохранение".

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" учреждена Указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.



