Справедливости ради нужно отметить, что иронизировала не только представитель МИД РФ

Мария Захарова прокомментировала недавнюю встречу сербского лидера Александра Вучича с американским коллегой Дональдом Трампом. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, как глава Сербии сидел перед столом президента США. Так, стул, на котором разместился Вучич, находился на приличном расстоянии. Усадили сербского президента, как на допросе, написала Захарова в своем Фейсбук. Кроме того, она дала тем, кто оказался в подобной ситуации совет.

"садитесь, как на фото № 2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", – написала Захарова, приложив к фото Вучича и Трампа кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун.

Юмор представителя российского министерства иностранных дел не оценили в Сербии. Сначала свое негодование выразил Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. В своем Твиттере он заявил, что президент его страны никогда не позволил себе ни одного дурного высказывания в сторону России.

А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF — Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020

Присоединился к нему и министр обороны Сербии, которого также задела шутка Захаровой. "Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России", – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Отметим, что пошутила на тему встречи не только Захарова. В соцсетях разлетелся ролик, где Вучич узнает о переносе посольства Сербии в Израиле в Иерусалим. Во время встречи президент начинает листать договор, а потом укоризненно смотрит на свою делегацию и закрывает лицо рукой.

Кадры опубликовал телеграм-канал Ватфор | Автострадный think tank.

Ранее стало известно, что говорит Вучич о нотациях Запада по поводу отношений с Россией.