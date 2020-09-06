Прозвище "крепкий орешек", похоже, надолго "приклеилось" к главе государства

В воскресенье в Белоруссии устроили очередной "Марш солидарности".

Протесты в стране не утихают почти месяц – волнения начались после выборов президента, на которых снова победил Александр Лукашенко. Сегодня протестующие добрались до Дворца Независимости. Там выставили БТРы, ограждения, подходы охранялись омоновцами. Однако участников марша это не остановило.

Белорусы принялись высмеивать воинственного Лукашенко, пародируя его на глазах омоновцев. Так, у ограждений появился мужчина, вооруженный бутафорским автоматом. На его одежде красовалась надпись "моцны арэшак" и изображение Брюса Уиллиса.

Протестующие обратились и к сотрудникам ОМОНа, предупредив, что Лукашенко их "кинет".

"Позор!" – кричали из толпы. Об этом пишет портал Tut.by.

Демонстранты сообщили журналистом, что для разгона толпы применили газ. За день случилось несколько стычек между силовиками и протестующими.

Как сообщает портал, ко Дворцу Независимости, по предварительным оценкам, пришли сегодня около ста тысяч человек.

Напомним, ранее Лукашенко насмешливо назвали "крепким орешком" после сенсации по делу Навального, о которой он рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину. Позже была обнародована запись переговоров, о которых упомянул Батька. Однако в подлинность ее поверили не все.